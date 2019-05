Vom Radwegende geht es nicht etwa auf einem Seitenstreifen an der Straße entlang weiter. Wenn Jürgen Wehmeier (von links), Ulrich Flachmann und Helmut Stickdorn den Radweg hier verlassen, können sie nur hoffen, heile am Ziel anzukommen. Foto: Sonja Gruhn

Von Sonja Gruhn

Ulrich Flachmann kennt die Strecke nur zu gut. Jeden Morgen fährt er mit dem Fahrrad vom Bischofshagen Richtung Wittel. Ausgerechnet etwa 100 Meter vor der scharfen Kurve endet der Radweg, der teilweise von Baumwurzeln aufgeworfen ist. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als auf der schmalen Straße weiterzufahren.

»Noch schlimmer ist es, wenn ich zurückfahre. Wenn für mich an der Ampel an der Koblenzer Straße Grün ist, bekomme ich erst einen Vorsprung. Doch wenn ich durch die Kurve fahre, ist ein ganzer Pulk Autos hinter mir. Dann nach links rüber in den Radweg einzubiegen, ist ganz schlecht. Bei Gegenverkehr bekomme ich Gänsehaut, und bei Dunkelheit ist das ein ganz bescheuertes Gefühl«, sagt Ulrich Flachmann.

»Ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist«

In den vergangenen 30 Jahren seien an der Strecke zwei Fußgänger ums Leben gekommen. »Es grenzt an ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist«, sagt Flachmann. Deshalb begrüße der Löhner ADFC den Antrag, den die CDU-Ratsfraktion für die nächste Ratssitzung gestellt hat. Sie fordert, dass die Stadt Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen NRW führt, damit ein Fuß- und Radweg an der Häger Straße bis zur Kreuzung B61 ausgebaut wird.

Um dem Antrag Nachdruck zu verleihen, hat sich Ulrich Flachmann gestern mit weiteren ADFC-Mitgliedern an der Überquerungsstelle am Ende des Radweges getroffen, um deutlich zu machen, wie gefährlich die Stelle ist. »Wir wollen hier auch nicht nur Schilder oder Striche. Der Weg soll durchgängig gebaut werden. Wir wollen keine Kompromisse«, betont Flachmann.

Geplant und gebaut wurde der Radweg 1990. »Inzwischen hat der Verkehr stark zugenommen, und wir Radfahrer fühlen uns auf der Strecke ohne Radweg arg bedrängt und unsicher«, hatte er in einem Schreiben an die Klimaschutzmanagerin der Stadt, Julia Stakelbeck, formuliert und den besonders kritischen Fahrbahnseitenwechsel beschrieben.

Keine Einigung über Quadratmeterpreis

Gerüchten nach habe es geheißen, dass sich der Landwirt Wilhelm Held »quer stellt«. Mit diesem habe sich mittlerweile ein Gespräch ergeben. »Demnach war in der Planung vor 30 Jahren nicht nur der Radweg im Gespräch, sondern auch die Entschärfung der fast 90-Grad-Kurve. Wilhelm Held war mit dem Umbau einverstanden«, sagt Flachmann. »Es gab jedoch damals keine Einigung über den Quadratmeterpreis.

Dem Nachbarn Nolting (heute Schäfer Stücke) wurde bereits damals Land für die geplante Straßenverbreiterung zu elf Mark pro Quadratmeter abgekauft.« Held dagegen seien nur sieben Mark geboten worden. »Das empfand er als ungerecht, und so kam es nicht zu dem Deal.« Dennoch habe der Landwirt ihm versichert: »Wir sind noch immer gesprächsbereit, auch mein Sohn Jobst Held, der jetzige Eigentümer, sieht das so.«

Bemühungen von Held, dass das Vorhaben voran geht, seien ins Leere gelaufen. Nach Kenntnis von Ulrich Flachmann hätten die anderen Anlieger, Nolting und Arnhölter, schon vor 30 Jahren Flächen für den Radweg an die Stadt Löhne verkauft.