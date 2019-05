1100 Bettwäsche-Garnituren hat die Firma Möhle-Schlafkultur in nur zwei Wochen für Pflegeheime in Rumänien gesammelt.

Zusammen mit dem Lions Club Löhne wird die Wäsche an Pflegeeinrichtungen in Rumänien gespendet (diese Zeitung berichtete). »Ich war überrascht von der großen Hilfsbereitschaft, das finden wir sehr sehr schön«, sagt Martin Möhle. Hinzu kommen jetzt noch Kleiderspenden, da es, wie bereits in vergangenen Jahren, erneut eine Zusammenarbeit mit der Johanniter-Hilfsgemeinschaft (JHG) aus Bad Oeynhausen geben wird, wie Adolf Voigtländer vom Lions Club berichtet.

Wäsche und Kleidung wird in Gohfeld zwischengelagert

Die Zusammenarbeit habe nahegelegen, da er selbst auch Vorstandsmitglied bei der JHG sei. Das Problem sei der Platz gewesen – er sei ursprünglich davon ausgegangen, dass die gesammelte Wäsche direkt nach Rumänien transportiert werden müsse. »Da es jetzt ein Zwischenlager gibt, können wir mehr Sachen mitnehmen«, sagt Adolf Voigtländer. Diese werden nun am Tichelbrink in Gohfeld zwischengelagert. »Heute wurde ich außerdem von einem Dialyse-Zentrum aus Herford angerufen, das uns noch 100 Wolldecken, 100 Bettlaken und 60 Kopfkissen spenden möchten. Wir kriegen bestimmt einen ganzen Lkw voll«, sagt er.

Er werde einen Lkw mieten, der Waren nach Deutschland liefere, und normalerweise leer zurückfahren würde. Dieser soll die gesammelten Spenden dann ins ehemalige Siebenbürgenland nach Rumänien bringen. 80 Kilometer von der Stadt Sibiu entfernt betreibt dort der deutschstämmige Pastor Gerhard Wagner mit seiner Frau Irmgard unter dem Dach der DIAKONIA in Alba-Iulia Heime für geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche sowie ein Altenpflegeheim in der Nähe.

»Einen Teil der Wäsche werden sie selbst verwenden, der Rest wird verkauft, um die Einrichtungen zu finanzieren«, sagt Adolf Voigtländer. Der Transport soll Ende Juni bis Anfang Juli starten.