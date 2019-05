Löhne-Obernbeck (WB/sg). »70 Jahre Grundgesetz sind ein guter Grund zum Feiern«, sagt Jürgen Birtsch, Sprecher des Bündnisses Gemeinsam für Vielfalt, während er am Donnerstag auf der »Allee des Grundgesetzes« in Obernbeck, In der Heide, steht. Denn dort werden gleich vier neue Paten begrüßt, die gemeinsam mit drei weiteren Bäumen die »Allee des Grundgesetzes« wachsen lassen wollen.

Unter einem kleinen Pavillon, der auf dem Weg steht, gibt es Kaffee und Kuchen – auch für die Spaziergänger und Fahrradfahrer, die während der Aktion dort vorbeikommen. Und das sind nicht gerade wenige. So hofft das Bündnis auch, noch mehr Menschen auf die »Allee des Grundgesetzes« aufmerksam zu machen.

Während die Sozialdemokraten sich gemeinsam mit den Löhner Naturfreunden den Artikel 20 beziehungsweise 20a ausgesucht haben, die unter anderem die Bundesrepublik Deutschland als demokratischen und sozialen Bundesstaat ausweisen (20) und sich dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere widmen (20a), entschieden sich die Löhner Landfrauen für Artikel 12.

Paten für verschiedene Artikel des Grundgesetzes

Dieser gewährleistet unter anderem die Berufsfreiheit. »Wir finden die Idee einfach ganz toll, Paten für einen Baum zu sein, der auch noch für ein Grundgesetz steht«, sagt Christiane Lindenschmidt für die Landfrauen. Es sei wichtig, dass Frauen arbeiten können und in die Politik gehen. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hatte Artikel 9, der für das Recht steht, Vereine und Gesellschaften zu bilden, gewählt.

Ebenfalls zu Gast an diesem Tag ist Grundstücksbesitzer Hans Henning Blomeyer, dessen Vater Adolf Mitbegründer der Demokratie war. Denn er gehörte dem Parlamentarischen Rat an, der 1948/49 das Grundgesetz der neu zu gründenden Bundesrepublik ausarbeitete, und er unterzeichnete als Abgeordneter am 23. Mai 1949 in Bonn das Grundgesetz mit, gemäß der alphabetischen Reihenfolge gleich als zweiter nach Konrad Adenauer, wie es in Ausführungen des Kreisheimatvereins Herford nachzulesen ist.

In seiner Laudatio beschreibt Volker Hegemann vom Bündnis für Vielfalt später unter anderem den schweren Weg, den es bis zur Unterzeichnung des Grundgesetzes zu bewältigen galt. Zudem spricht Hegemann die Verfassung an: »Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Verfassung offen ist für Veränderungen: Schon oft wurde sie verändert, wenn es notwendig erschien. Unsere Allee des Grundgesetzes wurde aber auch notwendig, weil es Kräfte gab und gibt, die das Grundgesetz bedrohen.« Damit zielt Hegemann auf die sogenannten Reichsbürger ab.

Laudatio endet mit Wahlaufruf zur Europawahl

»Hoffnung und Zuversicht geben die vielen Menschen, die sich für unsere Gesellschaft, die Grundrechte und das Grundgesetz einsetzen«, heißt es weiter in der Laudatio, an deren Ende Hegemann dazu auffordert, das Wahlrecht, für das sich Adolf Blomeyer in besonderer Weise engagiert habe, an diesem Sonntag zu nutzen.

Mit nun 13 Bäumen ist die verfügbare Fläche an der Straße In der Heide ausgeschöpft. Das Bündnis hofft allerdings, dass weitere Grundgesetzbäume noch an anderen Stellen Löhne gepflanzt werden können.