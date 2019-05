Von Gabriela Peschke

Löhne (WB). Zahlreiche Kinder haben am Samstag in ihrer Grundschule an der Goethestraße ein fröhliches Familienfest gefeiert. Und Schulleiterin Christiane Röder zeigte sich mächtig stolz auf ihre fast 200 Schützlinge: »Ihr seid alle kleine Superhelden!«.

Eva wird bald sechs Jahre alt und wird in die Schule kommen. Mit dem iPad kennt sie sich jetzt schon gut aus. Foto: Gabriela Peschke

Das Wetter meinte es gut am Samstagnachmittag, die Sonne lachte und die Kinder auch. Entspannt waren auch Eltern und Lehrer, die in wochenlanger Vorbereitung das Fest auf die Beine gestellt hatten: Da gab es ein buntes Spielangebot für die Schul- und Geschwisterkinder, verschiedene kulinarische Köstlichkeiten luden zum Verweilen ein und ein neues Lernprojekt aus dem Unterricht wurde ebenfalls vorgestellt. Es wurde getanzt und gebastelt, Fahrgeräte und eine Hüpfburg standen zum Toben bereit. Auf dem Pausenplatz, im Schulgarten und in den Klassenräumen – überall war etwas los.

»Flashmob«, Glücksrad und Masken

»Die Eltern haben unermüdlich Preise für ein Glücksrad eingeworben. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich«, nach diesen Worten aus der Begrüßungsansprache von Schulleiterin Christiane Röder gab es zunächst einen kräftigen Applaus für die wertvolle Unterstützung. Doch bald schon gehörte die ganze Aufmerksamkeit den Schülern, die über alle Klassenstufen hinweg unter der Anleitung ihrer Lehrerin Julia Götze einen »Flashmob« einstudiert hatten.

Anschließend war der Pausenhof mit seinen zahlreichen Spielgelegenheiten fest in der Hand der großen und kleinen Superhelden. Ben aus der Klasse 3a und Philipp aus der 1b versuchten sich an der Wurfmaschine, die achtjährige Sienna stellte sich beim Glücksrad an. Die neunjährigen Zwillinge Enni und Paul gingen »Superhelden-Masken« basteln und danach zum Eierlaufen. Familie Reeze zog es zum Eiswagen im Schulgarten, wo Mariella Manduca vom Eiscafé »Da Enzo« ohne Pause die kalte Nascherei verteilte.

Nicht weit davon entfernt luden hübsch dekorierte Tischchen und ein üppiges Kuchenbuffet zum Verweilen ein. »Wir sind eine internationale Schulgemeinschaft, und genauso international ist auch unser Gebäck«, sagte eine Mitarbeiterin des Buffet-Teams zu einer Kundin, die eine arabische Spezialität ausprobieren wollte.

Medienarbeit vorgestellt

Während draußen Toben und Spielen angesagt war, wurde im Schulgebäude die Medien-Arbeit im Unterricht vorgestellt. »Unsere Grundschule ist Pilotschule für iPads«, erläuterte der Medienbeauftragte Daniel Witt. Seit einem Jahr benutzen die Schüler in allen Klassenstufen die kleinen Digitalgeräte, das gehöre zum Medienkompetenzplan des Landes.

»Die Kinder lernen Digitalfotografie, Bildbearbeitung und können auch schon kleine Stop-Motion-Filme erstellen«, führte er aus. Ergänzend werde das iPad genutzt, um im Internet zu recherchieren. Auch die fast sechsjährige Eva kannte sich schon mit dem Gerät aus. »Macht Spaß«, sagte sie und tippte weiter eifrig darauf herum.