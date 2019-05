»Ich bin total überwältigt. Dass die Grünen einen Aufschwung erleben, habe ich mitbekommen. Aber dass sich auch im Löhner Stadtgebiet so viele für die Grünen entschieden haben, das hat mich überrascht. Das ist ein tolles Ergebnis und motivierend für unsere Arbeit. Und es zeigt, dass es auch auf kommunaler Ebene viel Unzufriedenheit gibt«, sagt Silke Glander-Wehmeier, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat. Die Grünen würden heute anders wahrgenommen: »Umwelt betrifft uns alle. Ich denke, dass ist bei vielen angekommen.«

Die Fraktionsvorsitzenden der beiden größten Parteien im Löhner Stadtrat Wolfgang Böhm (SPD) und Florian Dowe (CDU) sind mit den Europawahlergebnissen nicht zufrieden.

Statements von CDU und SPD

Florian Dowe, CDU-Fraktionschef im Rat: »Aus CDU-Sicht gibt es da nichts schön zu reden. Das ist ein Ergebnis, das uns zu denken geben muss. Wobei man klar sagen muss, dass das Thema Klima prägend ist. In dieser Hinsicht darf die Volkspartei CDU nicht den Grünen hinterherlaufen. Wir müssen in Zukunft Antworten auf Fragen unserer Kernkompetenz geben, uns auf unsere Werte konzentrieren, wie beispielsweise Arbeitsplätze, bezahlbare Energie und Mobilität.«

Wolfgang Böhm, SPD-Fraktionschef im Rat: »Wir sind nicht zufrieden, aber da schlägt der Bundestrend durch. Positiv muss man sehen, dass sich die Demokraten durchgesetzt haben und die AfD noch beschränkt ist. Und wir sind in vielen Bereichen noch die stärkste Fraktion. Soziale Medien haben in den vergangenen Tagen eine Rolle gespielt, das hat uns auch in Löhne getroffen. Dazu muss man aber sagen, dass nicht jede Partei alles richtig machen kann. Vor allem, wenn man breiter aufgestellt ist. Ich denke aber, wir machen in der Stadt Löhne auch Einiges richtig.«

Wahlbeteiligung höher als 2014

Obwohl parallel zur Europawahl 2014 die Kommunalwahl durchgeführt wurde, lag die Wahlbeteiligung in Löhne diesmal um acht Prozentpunkte höher als vor fünf Jahren. Sie stieg von 48,8 Prozent auf 56,8 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das einen Zuwachs von 15.003 um 2186 auf 17.189.

Deutliche Zuwächse gegenüber 2014 verzeichnete die AfD. Errang die Partei vor fünf Jahren 6,2 Prozent der abgegebenen Stimmen, streifte sie diesmal knapp die Zehn-Prozent-Hürde. Mehr als verdoppeln konnte die FDP ihr Ergebnis von 2014 (2,4 Prozent) auf 5,4 Prozent. Leichte Einbußen mussten die Linken verkraften. Sie verschlechterten sich von 4,9 Prozent auf 4,7 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Unter den 40 zur Wahl stehenden Parteien gab es in Löhne keine Stimmen für die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) und die Partei III. Weg. Mehr als 0,5 Prozent der in Löhne abgegebenen Stimmen errangen (in absteigender Reihenfolge): Die Partei (2,0 Prozent), Tierschutzpartei (1,6), Familie (0,8 Prozent), Freie Wähler (1,3 Prozent) und Volt (0,6 Prozent).