Sie fühlt sich durch den Zuspruch der Bürger bestärkt: Silke Glander-Wehmeier, Fraktionschefin der Grünen, von ihren Parteikollegen einstimmig als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl 2020 nominiert, will den Erwartungen der Wählerschaft folgen. Foto: Rajkumar Mukherjee

Von Sonja Gruhn

Löhne (WB). Jetzt erst recht: Silke Glander-Wehmeier stellt sich 2020 als dritte Kandidatin zur Wahl für das Bürgermeisteramt in Löhne. Diese Entscheidung steht zwar schon seit Jahresbeginn fest, doch das deutliche Votum der Bürger für die Grünen bei der Europawahl hat die Fraktionschefin darin noch einmal bestärkt.

Stolze 12,3 Prozent und damit mehr als 3500 Stimmen hatte die Partei am Sonntag gegenüber der Europawahl 2014 dazugewinnen können (diese Zeitung berichtete). Ein guter Zeitpunkt also, nun die einstimmige Nominierung der Parteikollegen öffentlich bekannt zu machen.

Kandidatenwunsch der Grünen-Wähler

»Es gab viel positives Feedback von Grünen-Wählern und auch den Wunsch nach einem eigenen Kandidaten. Das war schon bei der vergangenen Kommunalwahl so. Wir haben gemerkt, dass wir wieder autarker sein müssen, weil wir immer mehr als Anhängsel der SPD gesehen werden«, sagt Silke Glander-Wehmeier im Gespräch mit dieser Zeitung. Damit ist sie neben dem amtierenden Bürgermeister Bernd Poggemöller (SPD) und Bozoor Afshar (CDU) die Dritte im Bunde im Kampf um das Bürgermeisteramt.

»Ich schätze Bernd Poggemöller sehr. Er ist mir um einiges voraus, was verwaltungsseitig ist. Aber es sollte nicht vergessen werden, dass hinter einem Bürgermeister auch ein ganzer Verwaltungsapparat steht«, sagt Glander-Wehmeier. »Wir wollen aber dennoch den Erwartungen und Hoffnungen der Wählerschaft folgen. Nur dadurch können wir stärker werden, denn mit nur vier Stimmen im Rat kann man keine Mehrheit aushebeln«, fügt sie hinzu.

Als die Nominierung im Raum stand, habe sie gründlich darüber nachgedacht. »Da war die Unzufriedenheit, dass die eigenen Themen zu kurz kommen und untergehen. Aber auch der Respekt vor dem Bürgermeisteramt. Für mich war dann entscheidend, dass ich inzwischen zehn Jahre Ratsarbeit in zwei Legislaturperioden hinter mir habe. Diese Zeit braucht man meiner Ansicht nach, um Verwaltungsabläufe, Zuständigkeiten und das ganze Drumherum kennenzulernen und zu verstehen«, sagt Silke Glander-Wehmeier.

»Jetzt fühle ich mich dem Amt gewachsen«

»Ich brauchte diese Zeit aber auch, um persönlich innerhalb des politischen Geschehens zu reifen. Jetzt fühle ich mich dem Amt gewachsen. Nicht zuletzt durch die Unterstützung meiner Parteikollegen und durch den Zuspruch der Löhner Bürger.« Letzterer sei besonders in den vergangenen Monaten deutlich geworden. Denn neben ihrer politischen Arbeit im Sitzungssaal sei sie viel unterwegs gewesen, so dass die Bürger sowohl ihre Partei als auch ihre Person noch besser kennenlernen konnten.

Der Ausgang der Europawahl habe einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben: »Durch das überwältigende Ergebnis für die Grünen sowohl deutschlandweit als auch auf kommunaler Ebene ist diese Entscheidung noch einmal immens bestärkt worden.«

»Einiges ist nicht gut gelaufen«

Silke Glander-Wehmeier ist der Meinung, dass in der Vergangenheit in Löhne »einiges nicht gut gelaufen ist«, und dass die Löhner deshalb verstärkt für die Grünen gestimmt haben. »Da ist einiges gewesen, was zu größeren Protesten geführt hat. Da wird Vorhabenträgern Hoffnung gemacht und dann doch mit Nein gestimmt, weil Proteste laut werden«, kritisiert Glander-Wehmeier.

»Die Verwaltung könnte im Vorfeld sondieren und mit Vorhabenträgern offene Gespräche führen, wenn Bedenken bestehen oder kritische Bemerkungen in den Vorlagen zu finden sind, und signalisieren, dass es Widerstand geben könnte«, sagt die Fraktionschefin.

»Ich denke, man könnte viel mehr erreichen, wenn der Bürgermeister auch die anderen Ratsfraktionen vertraulich bei wichtigen Sachverhalten mit einbindet, damit jeder schon im Vorfeld eine Diskussionsgrundlage hat. Oftmals kommen Informationen, die auch zur Meinungsbildung wichtig sein können, am Rande oder unter Mitteilung der Verwaltung, obwohl sie schon länger vorliegen.«