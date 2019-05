Das Mittelstufenorchester führt in seinem Programmteil in die wundersame Welt der Mary Poppins, in die staubige Sahara und zu den Abenteuern der »Ghostbusters«. Das nächste Konzert spielen die Musiker am 18. Juni mit der Spalding High School. Foto: Jenny Karpe

Von Jenny Karpe

Schulkonzert des Löhner Gymnasiums Fotostrecke

Gleich sechs Formationen boten am Montagabend Lieder vor ihren Freunden und Familienangehörigen dar: Die Aula war bis auf wenige Plätze gefüllt. Den Abend eröffnete die Schulband aus der zehnten Klasse und der Q1 (elfte Klasse), in der Marit Schaum und Louis Klingbeil zur Begleitung von Anabell Fröse (Bass), Emily Husemann (Piano), Pascal Korff (Drums) und Lennart Becker (Gitarre) sangen. Nach »Upside Down« folgte »Just The Way You Are« von Bruno Mars.

»Das ist ein moderner Popklassiker«, sagte Louis Klingbeil. Mit den Songs »Stitches«, »Ride« und »Dance with Somebody« beendet die Band dann später auch den Abend.

Dazwischen wurde es mit dem Streicher- und dem neugebildeten Querflötenensemble ruhiger. Die fünf Flöten spielten mit Joseph Bodin de Boismortier alte und mit André Waignein neue klassische Musik. Zudem begeisterten Jakob Stintmann und Felix Niemeier nur mit Gitarre, Piano und Stimme, unter anderem mit »Little Lion Men« von Mumford and Sons.

Traditionell ist die Aula an den Konzertabenden zweigeteilt: Während die kleineren Ensembles die Bühne nutzen, nimmt das Mittelstufenorchester die andere Raumhälfte ein. Christian Tiedemann war kurzfristig als Dirigent für den erkrankten Gerhard Sowa von der städtischen Musikschule eingesprungen.

Blechbläser entführen Zuhörer in die »Wüste«

Das Gymnasium hat seit mehr als 20 Jahren eine Kooperation dank der Musikschullehrer, die die Arbeit der gymnasialen Musiklehrer unterstützen oder eigene Ensembles leiten. Das große Mittelstufenorchester eröffnete mit einem Medley aus »Mary Poppins«-Melodien aus dem gleichnamigen Disney-Klassiker von 1963. Seit seinem letzten Konzert im März hat das Mittelstufenorchester viel einstudiert, unter anderem das märchenhafte Stück »Sahara«.

»Das Bariton-Fagott und Tenor-Saxofon haben darin besonders anspruchsvolle Aufgaben«, erklärte Christian Tiedemann. Beide Instrumente waren gut herauszuhören, als die Blechbläser in die Trockenheit der Wüste entführten. Über vier Monate wurden zudem in das Einstudieren von »The Greatest Showman« gesteckt.

Schließlich folgte ein Klassiker des Orchesters: Die Titelmelodie des gleichnamigen Films »Ghostbusters« wurde schon mehrfach aufgeführt. Jedes Mal animiert der Dirigent – in diesem Fall Christian Tiedemann – das Publikum zum Mitsingen. Schon während des Konzertes gab es immer wieder stehende Ovationen für die Musiker, den kräftigsten Applaus gab es aber natürlich zum Schluss.

Das nächste Schulkonzert gibt es bereits am Dienstag, 18. Juni, gemeinsam mit der amerikanischen Partnerschule Spalding High School. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Aula.