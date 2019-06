Löhne (WB). Zum Alleinunfall eines Motorradfahrers kam es am Sonntag um 15.25 Uhr auf der Straße Großer Kamp in Löhne. Der 52-jährige Fahrer einer Yamaha-Maschine kam hier in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.