Von Lydia Böhne

Löhne (WB). Auch wenn sich Friedrich Rohlfing über die vielen Besucher des ersten Mühlentags in diesem Jahr bei Kemenas Mühle freut, ist die Laune des Organisators getrübt. Am vergangenen Mittwoch haben Unbekannte zwölf Fensterscheiben der 1893 erbauten Mühle eingeworfen. Die Kosten schätzt Rohlfing auf etwa 1000 Euro.

Unbekannte haben die Fenster der Mühle eingeworfen. Foto: Lydia Böhne

Mit großen und kleineren Steinen wurden die Fenster eingeworfen. Sie lagen am nächsten Morgen im Innern der Mühle. Wer es war, weiß Friedrich Rohlfing nicht. Bisher habe es keine großen Probleme mit Vandalismus gegeben.

Dass jemand nun gleich zwölf Scheiben zerstört, macht den Organisator des Mühlentags traurig. »Natürlich kann man das Glas ersetzen lassen, aber es waren alte Scheiben, das kann man so nicht zurückbekommen«, sagt Rohlfing.

Mehrtägige Reparatur wird etwa 1000 Euro kosten

Der Adoptivsohn von Mühlen-Inhaber Karl Kemena wird das Bauwerk einmal übernehmen und kümmert sich schon jetzt um die Pflege und den Erhalt. »Da die Scheiben besonders eingekittet werden müssen, werden wir uns einen Glaser oder Tischler mit entsprechender Expertise suchen müssen«, erläutert Friedrich Rohlfing.

Die Kosten für die vermutlich zweitägige Reparatur schätzt der Leiter des Mühlenbauhofs Petershagen-Frille auf etwa 1000 Euro. Geld, das er privat investieren muss. Überwachungskameras gab es bisher nicht an der Mühle. »Nach diesem Vorfall denke ich aber darüber nach, Maßnahmen zu ergreifen«, sagt Friedrich Rohlfing.

Mehrere hundert Besucher beim Mühlentag

Von den Ärgernissen der vergangenen Tage spüren die Besucher des Mühlentags am Pfingstsonntag allerdings nichts. Der Tag startete mit einem Freiluft-Gottesdienst mit etwa 200 Besuchern unter der Leitung von Pastor Harald Ludewig. Begleitet wurde der Pfingstgottesdienst vom Posaunenchor Gohfeld und dem Kirchenchor.

Anschließend lockten Kaffee und Kuchen. Schon nach kurzer Zeit waren von den ursprünglich 19 Torten nur noch wenige übrig. Traditionell wird zur Kaffeezeit auch Butterkuchen gereicht. Er wird im hofeigenen Ofen frisch gebacken und enthält Weizen aus Kemenas Mühle. Neben Weizen wird dort auch Roggen für das Mühlenbrot gemahlen.

»Besonders an der Mühle ist, dass sie bis zu ihrer Stilllegung 1991 immer wieder durch neue Maschinen ergänzt wurde«, sagt Friedrich Rohlfing. Der erste Mühlentag wurde übrigens erst am Pfingstmontag 1996 gefeiert. Dafür wurden Karl Kemena an diesem Tag gleichzeitig die Urkunde sowie die Denkmalplakette überreicht. Zwei Mühlentage gibt es in diesem Jahr noch. Sie sind am Sonntag, 14. Juli, und am Sonntag, 15. September.