Gerhard und Leon Sowa dirigieren am Pfingstsonntag das Konzert des Musikkorps beim Gartenfest am Beckerkrug. Die 50 Musiker spielen vor allem Pop- und Filmmelodien. Foto: Jenny Karpe

Von Jenny Karpe

Löhne (WB). Seit mehr als 90 Jahren wird zu Pfingsten »bei Glösemeyer« am Beckerkrug gefeiert und getanzt. Auch am Sonntag kamen hunderte Besucher, um Musik, Menschen und Feuerwerk zu genießen.

Mina (8) wird von Dafina Ferizaj in einen Schmetterling verwandelt. Kleine Gäste können sich beim traditionellen Pfingstfest vor allem kreativ austoben, zum Beispiel mit Mandalas. Foto: Jenny Karpe Mina (8) wird von Dafina Ferizaj in einen Schmetterling verwandelt. Kleine Gäste können sich beim traditionellen Pfingstfest vor allem kreativ austoben, zum Beispiel mit Mandalas. Foto: Jenny Karpe

»Es ist ein großes Glück, dass das windige Wetter nicht bis Sonntag angehalten hat. Sonst hätten wir die Veranstaltung vermutlich absagen müssen«, sagte Una Margenberg. Sie leitet mit Klaus Margenberg den »Beckerkrug« in vierter Generation. Die starken Böen, die bis Samstag herrschten, hätten nicht nur das Höhenfeuerwerk behindert, sondern auch die Auftritte verschiedener Musiker.

Den Anfang machte am Vormittag das städtische Musikkorps unter Leitung von Gerhard Sowa. Zwischendurch dirigierte auch dessen Sohn Leon Immanuel Sowa, etwa »How Deep Is Your Love?« von den Bee Gees. Die 50 Musiker spielten Hits von Michael Jackson und Celine Dion ebenso wie Film-Medleys, etwa aus dem Disney-Streifen »Mary Poppins«. Am frühen Nachmittag eröffnete die Cocktail-Bar zu DJ-Musik und am Spätnachmittag folgte die Partyband »Night Lights«. Dazu konnten sich Besucher bei Bier, Wein und verschiedenen Speisen unterhalten und entspannen.

»Es ist einfach eine angenehme, familiäre Atmosphäre hier«

»Es ist einfach eine angenehme, familiäre Atmosphäre hier«, sagte Falk Georgi im Gespräch mit dieser Zeitung. Er ist seit 40 Jahren jedes Mal dabei, seit einigen Jahren auch mit seiner Enkelin. Während Mina (8) geschminkt wird, können sich andere junge Besucher bei Mandalas und Basteleien kreativ ausprobieren.

»Im Verlauf der Jahre ist das Fest etwas größer und vielfältiger geworden, im Kern aber gleich geblieben«, sagte Falk Georgi. »Und obwohl die Besitzer den Nachnamen gewechselt haben, heißt es für uns Besucher nach wie vor ›Pfingsten bei Glösemeyer‹.«

Eintrittsgeld ist notwendig, um das Fest weiter anzubieten

Seit einigen Jahren ist die privat veranstaltete Feier mit einem Eintrittsgeld verbunden, das dieses Jahr von 15 Uhr an fällig wurde. »Einige Besucher können das leider nicht nachvollziehen, aber neben den 60 Mitarbeitern des Beckerkrugs, die mithelfen, sind auch etwa 30 Leute von außerhalb dabei: Ein Sicherheitsdienst, das Deutsche Rote Kreuz und die Pyrotechniker des Feuerwerks«, sagte Una Margenberg. »Wir wollen das Fest weiterhin anbieten können, darum ist das Eintrittsgeld einfach notwendig.«

Früher habe eine kleine Bühne mit Live-Musik ausgereicht. Der Anspruch sei aber mit der Zeit gestiegen. »Wir versuchen, die Balance zwischen familiärer Feier und einem Angebot für Jedermann zu finden«, sagte Una Margenberg. »Wir sind derzeit zufrieden mit unserem Programm. Da sind alle Beteiligten mittlerweile ein eingespieltes Team geworden.«

Der Abend endete mit dem mittlerweile traditionellen Höhenfeuerwerk – ganz ohne Sturmböen, dafür aber mit etlichen faszinierten Gesichtern.