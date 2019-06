Löhne (WB). Zwei Elektroräder der Marke »Riese und Müller« sind am Sonntag an der Lübbecker Straße gestohlen worden. Die Besitzer hatten sie mit Schlössern gesichert.

Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich der Diebstahl am Sonntag in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr. Ein Ehepaar aus Bad Oeynhausen war mit seinen beiden Elektrorädern der Marke »Riese und Müller« auf ein Pfingstfest gefahren.

Das Ehepaar stellte seine Räder an einem Geh- und Radweg in der Nähe eines Erdbeerfeldes ab. Sie schlossen beide Räder mit einem schwarzen Schloss an den Hinterrädern ab. Als das Paar am späten Nachmittag zurückkehrte, waren die E-Bikes verschwunden.

Es handelt sich um ein schwarzes Herrenrad, Modell Blue Label Charger black. Das andere Rad ist ein beige-braunes Modell Culture Bosch. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 3500 Euro. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221/888 0 entgegen.