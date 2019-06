In ihrer Heimat will Nooria Hayatullah in eine Schule gehen. Während seines Aufenthaltes in Deutschland hat das junge Mädchen viele Menschen vor allem mit seiner Lebensfreude trotz der schweren Verletzung begeistert. Foto: Wilhelm Adam

Von Wilhelm Adam

Die Zwölfjährige wurde Opfer eines Bombenangriffs auf ihr Heimatdorf Shatut in Afghanistan. Granateinschläge trafen ihr Elternhaus, das in Teilen einstürzte und das Mädchen unter sich begrub. Seine Hüfte wurde zertrümmert und die Wirbelsäule verletzt. Zudem verlor Nooria fast ihre gesamte Familie, nur ihr Vater und eine Schwester überlebten, weil sie nicht zuhause waren.

Gespräche mit dem Auswärtigen Amt

Als das Kind zu einer Sprechstunde in das »Indira Ghandi«-Kinderkrankenhaus nach Kabul kam, waren dort Vertreter des Vereins »Kinder brauchen uns« (KBU), um über mögliche Hilfe aus Deutschland für mehrere Notfallkinder zu beraten. Nooria wurde eins von ihnen, denn die erforderliche Operation konnte das afghanische Krankenhaus nicht durchführen.

»KBU recherchierte sofort in Deutschland, wer sich des Notfalles Nooria unterstützend annehmen könnte«, erklärte Vereinsmitglied Gisela Bröenhorst, aber »leider führte der am 31. Mai 2017 verübte Selbstmordanschlag auf die Deutsche Botschaft in Kabul dazu, dass ab sofort keinerlei Visa mehr ausgestellt wurden«. Doch habe man nach Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt in Berlin erreicht, dass das Deutsche Generalkonsulat in Istanbul die Dokumente ausstellen konnte.

»Sonnenschein ihrer Krankenschwestern und ihres Arztes«

Und so kam Nooria nach Deutschland. Mit einer Operation im November 2018 gelang es den Ärzten der »Helios Klinik Lengerich« im Münsterland, dem Kind eine neue Hüfte einzusetzen. Und als »Sonnenschein ihrer Krankenschwestern und ihres Arztes«, berichtete Bröenhorst, habe Nooria »den guten Verlauf ihres Heilungsprozesses« unterstützt.

Damit sie ihre Bein- und Hüftmuskulatur trainieren kann, »habe ich auch auf Youtube Übungen gesucht«, erzählte Nooria, die nun auch Deutsch spricht. Überhaupt sei das Kind sehr lernbegierig, betonte Talihe Belgeli. Die Frau unterstützt die Gasteltern des Mädchens. Und dort fühlt sich Nooria wohl. »Da gibt es ein Baby und eine Katze«, berichtet sie, »und ich habe viel Spaß hier«.

Taliban verboten Schulbesuch

Vor allem einen Wunsch hat Nooria. »Ich möchte so gerne in die Schule gehen.« Die Taliban hätten den Schulbesuch verboten und jedes Mädchen getötet, das sich auf den Schulweg gemacht hätte. Begeistert folgte Nooria dem Unterricht, den der Sozialdienst des deutschen Krankenhauses organisiert hatte. In ihrer freien Zeit liest und schreibt sie gern, doch hier zur Schule gehen, kann sie nicht. »Wir dürfen die Kinder nur zu medizinischen Eingriffen nach Deutschland holen«, erklärte Bröenhorst, »dann müssen wir sie wieder zurück bringen.«

Hilfe von einer Löhner Orthopädiewerkstatt

Von einer Löhner Orthopädiewerkstatt erhält Nooria ein zweites und ein drittes perfekt für sie angefertigtes Paar Schuhe mit in ihr Reisegepäck. Wenn sie Ende Juni wieder nach Hause fährt, soll sie im »Steinhaus« in Kabul eine Bleibe finden. Das Wohnheim betreibt die KBU für derzeit 20 Kinder, die dort bis zu einem Schulabschluss nach der zwölften Klasse versorgt werden können. Die Aufnahme, erklärte Bröenhorst, setze leider auch eine Patenschaft aus Deutschland voraus. Die Kosten belaufen sich auf monatlich 70 bis 100 Euro. Wer Nooria mit einer Patenschaft helfen möchte, kann sich mit Gisela Bröenhorst unter Telefon 05732/3000 in Verbindung setzen.

In Kabul könnte Nooria auf die Durani Mädchenschule gehen. Auch für ihre Zukunft hat sie klare Vorstellungen. »Ich möchte gerne Lehrerin werden.«