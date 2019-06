Von Peter Schellberg

Ostermann würdigte den engagierten Einsatz der CDU-Kandidatin Birgit Ernst im Europa-Wahlkampf. Bedauerlich sei, dass die OWL-CDU erstmals seit 1979 nicht mehr im EU-Parlament vertreten sei: »Der Grund dafür ist ein desaströses Ergebnis unserer Partei.« Das Ergebnis sei bestimmt gewesen vom Klimaschutz – ein Thema, das für viele wahlentscheidend geworden sei. Beeinflusst habe die Wahl insbesondere die Diskussion, die die »Fridays for Future«-Bewegung ausgelöst habe, aber auch die Aktion von Rezo: »Da hat ein einzelner Influencer mit einem Internet-Video die komplette Parteiführung überrollt.«

Weg für ein rot-rot-grünes Bündnis

Profitiert hätten vor allem die Grünen – mit den Stimmen Vieler, die sich sonst eher dem bürgerlichen Lager zugehörig fühlten. Die Wahl in Bremen allerdings habe gezeigt, so Ostermann, »dass eine Stimme für die Grünen nicht etwa eine sichere Stimme für ein kreatives Gebilde neuer Bürgerlichkeit ist. Sondern sie kann am Ende den Weg für ein rot-rot-grünes Bündnis ebnen.« Die Union habe offenbar die Themensetzungskompetenz verloren, sagte Ostermann selbstkritisch: »Jetzt müssen wir mit Lösungskompetenz punkten, denn da herrscht bei den Grünen gähnende Leere.« Klar sei: »Wir brauchen Klimaschutz mit Lösungen, die wirtschaftlich sinnvoll und sozial akzeptabel sind.« Geholfen habe den Grünen ein starkes Netzwerk, bis hin zu einer Veranstaltung mit Robert Habeck in Herford kurz vor der Wahl – unter Beteiligung kirchlicher Gruppen: »Ich habe nichts dagegen, wenn es eine Zusammenarbeit mit demokratischen Parteien gibt. Aber dann muss dieses für alle Parteien gleichermaßen gelten.«

»Die Koalition muss handlungsfähig bleiben«

Mit keinem Wort ging Ostermann auf die Personaldebatte um die Kanzlerkandidatur und die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer ein. Für ihn stehe fest: »Die Koalition muss handlungsfähig bleiben bis 2021, denn bis dahin ist sie gewählt.« Dass sie handlungsfähig sei, habe sie mit der Verabschiedung von acht Gesetzen zum Thema Migration in der vergangenen Woche unter Beweis gestellt.

Der Kreisvorsitzende sprach auch das Thema Sicherheit an. NRW-Innenminister Reul leiste hier einen guten Job. Mit Blick auf die Schlägerei in der Herforder Steinstraße Ende Mai forderte Ostermann: »Das Thema Clan-Kriminalität gehört im Kreis wie im Land auf die Tagesordnung.« Positiv wertete er hier die Null-Toleranz-Politik der Landesregierung.

Neuer Schatzmeister und Nachfolger von Klaus Plaszczek (Herford) ist Martin Schuster (Bünde), Pressereferent bleibt Florian Dowe. Neuer Schriftführer ist Philip Kleineberg, der Joachim Ebmeyer ablöst. Als Mitgliederbeauftragter folgt Niklas Röwe auf Horst Hartmann. Zu Beisitzern gewählt wurden Christian Bobka, Walter Brandt, Jörg Düning-Gast, Marie-Luise Horst-Eckert und Gabriele Westermann-Koch.