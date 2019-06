Von Lydia Böhne

Fast eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit hat die Schule in die Organisation des Festes gesteckt. »Alle Jahrgangsstufen von der fünf bis zur zwölf haben sich eingebracht. Nur die Abiturienten fehlen. Die haben heute ihre Noten erhalten«, sagte am Freitag Timo Neilmann. Bei ihm liefen nicht nur die Fäden für die Organisation des Festes zusammen. Der Lehrer hatte auch die Gala am Vorabend zum 30-jährigen Bestehen in der Werretalhalle mitgeplant.

Bei einer Tombola konnten die Besucher 500 gespendete Preise gewinnen. Den eigentlichen Hauptgewinn erhielt dann allerdings die Schule selbst: »Expert Döring« schenkte der BBG einen Kicker. Marktleiter Frank Michael Wuff überreichte das Spielgerät, das seinen Platz im Trakt der Jahrgangsstufen neun und zehn finden soll. »Ich bin vor 45 Jahren auch hier zur Schule gegangen. Damals war das Gebäude allerdings noch eine Hauptschule«, sagte Frank Michael Wuff.

Seit 2003 unterhält die BBG Freundschaft zu Löhnes polnischer Partnerstadt

Auf der Freiluftbühne präsentierte währenddessen das Konarski-Oktett seine Ballett-Darbietung unter dem Titel »Barrieren«. »Acht Schülerinnen haben sich extra dafür zusammengefunden«, berichtete Monika Cislo. Die stellvertretende Schulleiterin des Konarski-Lyzeums aus Mielec hat die Jugendlichen bei ihrem Besuch in Löhne begleitet. Seit 2003 unterhält die BBG eine von Schulaustauschen geprägte Freundschaft zu Löhnes polnischer Partnerstadt. »Wir wollen die Nachbarschaftsgemeinschaft fördern«, sagte Volker Hegemann. »Demokratie und Partizipation haben an Wichtigkeit zugenommen«, ergänzte der Gesamtschullehrer.