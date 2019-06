Weil die Platten und der Rad- und Gehweg seitlich der Oeynhausener Straße wieder hergestellt werden müssen, kann der Verkehr direkt an der Kreuzung bei »Bruno Kleine« am Montag nur einspurig fließen. Dadurch kommt es zu langen Staus. Foto: Renée Trippler

Von Renée Trippler

Löhne (WB). Für Kilometer lange Staus hat am Montag ein Wasserrohrbruch an der Oeynhausener Straße in Höhe der Firma Siematic gesorgt. Doch Autofahrer können aufatmen: Die Befestigung des Straßenrandes konnte am späten Nachmittag abgeschlossen werden, eine umfassende Instandsetzung soll nach Möglichkeit erst nach Freigabe des Löhner Kreuzes erfolgen.

Etwa 1000 Kubikmeter Wasser entweichen in der Nacht zu Montag pro Stunde aus der geplatzten Wasserleitung. Foto: Feuerwehr Löhne Etwa 1000 Kubikmeter Wasser entweichen in der Nacht zu Montag pro Stunde aus der geplatzten Wasserleitung. Foto: Feuerwehr Löhne

Bei der Feuerwehr Löhne ging am Sonntagabend gegen 22 Uhr der Alarm ein. »Wir haben eine Störmeldung von einer unserer Fernmeldeanlagen bekommen«, sagte Thorsten Held vom Bereich Wasserversorgung der Wirtschaftsbetriebe Löhne (WBL). Demnach sein eine der PVC-Leitungen geplatzt. Infolgedessen seien etwa 1000 Kubikmeter Wasser pro Stunde ausgetreten. »Diese Menge an Wasser hat die Straße und den Rad- und Gehweg nach oben gedrückt«, berichtete Thorsten Held. Daraufhin seien Mitarbeiter der WBL ausgerückt, die Feuerwehr habe vor Ort die Oeynhausener Straße gesperrt. Siematic und ein Wohnhaus seien zeitweise ohne Wasser gewesen.

Feuerwehr sperrt Oeynhausener Straße zunächst komplett

Die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Löhne sei mit vier Einsatzkräften vor Ort gewesen, sagte Christian Ehlert von der Freiwilligen Feuerwehr Löhne. »Es wurde gemeldet, dass eine Fontäne aus dem Grünstreifen kommt und Schlamm auf die Straße gespült wurde«, sagte er. Seine Kollegen und er hätten zunächst die Straße gesperrt, »weil wir nicht ausschließen konnten, dass sich die Straßendecke öffnet.«

Der Wasserrohrbruch hatte sich in Höhe der Firma Siematic, nahe der Kreuzung Oeynhausener Straße/Albert-Schweitzer-Straße, ereignet. Dadurch kam es am Montag während der Reparaturarbeiten zu langen Staus in beide Richtungen. »Wir haben die Straße nach der Reparatur der Leitung am Morgen einspurig freigegeben«, sagte Held. Am Montag waren die Arbeiter damit beschäftigt, den Randbereich der Straße und den Rad- und Gehweg wieder herzustellen, »deshalb müssen wir das mit einer Ampel regeln.«

Fahrbahn durch Verkehrsaufkommen bereits wieder abgesenkt

Auf der frei gegeben Spur habe sich die Fahrbahn durch das hohe Verkehrsaufkommen bereits wieder abgesenkt. Thorsten Held sagte, er hoffe, dass sich die Straße so insgesamt von alleine wieder absenke. »Wir mussten die Platten an der Seite zunächst wegnehmen, um zu schauen, ob etwas vom Unterbau weggespült wurde«, erläuterte er. Gegen 16 Uhr wurden die Arbeiten fertiggestellt und die Fahrbahn wieder freigegeben.

Aufgrund des derzeitigen starken Verkehrsaufkommens auf der Oeynhausener und der Albert-Schweitzer Straße habe man in Absprache mit dem zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW die Entscheidung getroffen, nach Möglichkeit erst mit einer umfassenden Instandsetzung der Straße zu beginnen, wenn das neue Löhner Kreuz an der A30 freigegeben sei. Held: »Es ist besprochen, die Straße erst einmal wieder freizugeben.« Die Kosten für den Schaden könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen, sagte Thorsten Held.