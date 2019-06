Löhne-Obernbeck (WB/krw.) Ella Malin (11) und Leonie (10) stehen vor einer brennenden Tonne. Ihre Aufgabe: Das kleine Feuer so schnell wie möglich zu löschen. Zusammen halten sie jeweils einen Schlauch in den Händen und schaffen es schließlich gemeinsam, die Tonne zu löschen.

Die beiden Mädchen sind mit ihren Familien zu Besuch beim Familienfest der Löschgruppe Obernbeck. Ob sie der Feuerwehr beitreten werden? »Es macht Spaß«, sagt Ella Malin. Aber ganz sicher fühle sie sich noch nicht. Ähnlich geht es Leonie, sie sagte aber: »Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich zur Feuerwehr gehen«.

Am Bobbycar-Parcours versucht sich die zweijährige Jasmin. Auf einem kleinen Feuerwehrwagen rollt sie über eine kleine Brücke und fährt Slalom – mit der Hilfe ihrer Eltern Nadja Schuster und Johannes Heidamm. »Sie liebt die Feuerwehr«, sagt die Mutter. »Wir wohnen gegenüber einer Feuerwache und sie ist immer ganz wild drauf, wenn die Wagen vorbeifahren«.

Sehr ähnlich ist es bei Familie Besser. Die Brüder Paule (4) und Hannes (1) seien beim Klang der Sirenen immer ganz neugierig. »Sie finden Feuerwehrmann Sam ganz toll«, sagte Mutter Julia Besser. Sie könne sich gut vorstellen, dass ihre Kinder sich der Feuerwehr anschließen, wenn sie größer seien.

Viele Vereine und Organisationen stellen sich vor

Bis in den frühen Abend hinein war für die Besucher beim Familienfest noch Vieles mehr zu sehen: Die Hundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes führte eine Rettung vor. Es wurden die Funktionsweisen eines Löschfahrzeugs erklärt. Auch die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) stellte sich vor. »Wir sind in Löhne die einzige Löschgruppe, die mit einer Taucherstaffel zusammenarbeitet«, sagte Löschgruppenführer Volker Prüßner. Die Kooperation bestehe mit der DLRG. Auch der Marshals-Club Nürburgring und der Verein »Tauschrausch«, der Nachbarschaftshilfe anbietet, stellten sich bei der Veranstaltung vor.

Für die Kinder gab es neben Spielmöglichkeiten wie Puzzles oder einer Riesenrutsche auch einen »Feuerwehrmann Sam«, gespielt von Feuerwehr-Mitglied Larissa Reichelt. »Ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht. Die Kinder erkennen ihn sofort«, sagte sie. Sven Kampeter vom Deutschen Roten Kreuz zeigte den Kindern mit Hilfe einer Puppe, wie man Erste Hilfe leistet.

Familienfest wird seit mehr als 30 Jahren veranstaltet

Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet die Löschgruppe Obernbeck ein Fest für Familien. Einen Mangel an Mitgliedern, insbesondere in der Jugendfeuerwehr, verzeichnet die Löschgruppe Obernbeck nach eigenen Angaben jedoch nicht: 41 aktive Mitglieder seien bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei. Bei der Jugendfeuerwehr engagierten sich 39 Jugendliche. Trotzdem freuten sie sich immer über Zuwachs.

Die Löschgruppe Obernbeck lädt zu einem Treffen am Donnerstagabend, 27. Juni, im Gerätehaus ein. Das Treffen wird alle zwei Wochen veranstaltet. Mehr Informationen gibt es dazu im Internet. Am 31. August veranstaltet die Löschgruppe ein Seifenkistenrennen am Nordhang. Um 11 Uhr beginnt das Training und um 13 Uhr startet das Rennen.