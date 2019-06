Von Renée Trippler

Die Idee zum Bibelmarathon als Beitrag zur Feier des Stadtjubiläums sei bei einem Treffen der evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden aus Löhne entstanden, sagte Pfarrer Peter Außerwinkler aus Löhne-Ort.

Von Mittwoch bis Samstag (26. bis 29. Juni) lesen etwa 130 ehrenamtliche Leser jeweils von 9 bis 22 Uhr jeweils 20 Minuten lang einen Bibeltext vor. Dank der vielen ehrenamtlichen Leser, können viele Bibeltexte vorgelesen werden. Unter den Marathon-Lesern sind auch Bürgermeister Bernd Poggemöller, sein Stellvertreter Egon Schewe, der Superintendent des Kirchenkreises Vlotho, Andreas Huneke sowie der Herforder Assessor Holger Kasfeld. Fast alle Kirchengemeinden würden über Konfessionsgrenzen hinweg an der Aktion teilnehmen, sagte Pfarrer Uwe Stintmann aus Gohfeld.

Konfessionsübergreifendes »Fest des Glaubens«

Und das sei auch das Motto des abschließenden ökumenischen Gottesdienstes am Sonntag, 30. Juni: Die Teilnehmer werden »eingeladen zum Fest des Glaubens«. Ausgangspunkt sei das Gebet für die Einheit des Glaubens gewesen, erläuterte Uwe Stintmann. Pfarrer Rolf Bürgers aus Obernbeck sagte: »Es ist ein gemeinsames Fest aller Löhner Gemeinden, wo wir uns begegnen und uns austauschen können.« Peter Außerwinkler sagte, es gehe darum, ein Zeichen für Einigkeit und Verbundenheit zu setzen: »Wir wollen zeigen, dass wir alle eins sind. Auch in den verschiedenen Gemeinden.«

Sowohl der ökumenische Gottesdienst für die erwachsenen Besucher, als auch der parallel in der Stadtbücherei gefeierte Kindergottesdienst, sollen mit einem Anspiel, also einem Theaterstück, eröffnet werden. Thema des Kindergottesdienstes sei Markus 10, die Segnung der Kinder, erläuterte Pfarrer Kai Sundermeier (Mennighüffen): »Wir möchten auch die Kinder zum Fest des Glaubens ein laden und darum geht es auch in der Geschichte.« Außerdem werde es verschiedene Bastelstationen für die Kinder geben.

Das Anspiel des Gottesdienstes für erwachsene Besucher werde sein, was passiere, wenn man eingeladen hat, aber niemand kommt, sagte Pfarrerin Anke Starnitzke (Gemeindeverbindende Pfarrstelle Mennighüffen/Siemshof). In ihrer anschließenden Predigt gehe es dann gegenteilig darum, was passiere, wenn alle kämen, die man eingeladen habe. Das Anspiel handelt 50 Jahre in der Zukunft – also zur Zeit des 100-jährigen Stadtjubiläums. Daher haben sich die Organisatoren mit der Besetzung des Bürgermeisterdarstellers eine lustige Überraschung für die Gäste überlegt.