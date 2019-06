Anthony Aristodemou ist mit seinem Assistenzhund häufig auf dem Rad- und Gehweg zwischen Bergkirchener und Lübbecker Straße in Mennighüffen unterwegs. Immer häufiger werde er dort von Radfahrern in Angst und Schrecken versetzt.

Von Renée Trippler

Seit 30 Jahren sitzt er im Rollstuhl, seit vier Jahren hat er einen Assistenzhund. Mit dem müsse er mehrmals täglich raus, was er eigentlich auch gerne tue, sagt Anthony Aristodemou. Meistens seien sie auf dem Rad- und Gehweg zwischen Bergkirchener und Lübbecker Straße unterwegs. Wenn ihn die Radfahrer auf den Rad- und Gehwegen überholen, ohne sich vorher bemerkbar zu machen, bekomme er jedes Mal einen Schrecken. Vor allem, wenn die Radler besonders schnell und dicht an ihm vorbei fahren. »Letztens ist eine Frau mit ihrem Rennrad mit zehn Zentimeter Abstand an mir vorbei gerauscht«, berichtet er. Als er sie darauf ansprach, dass sie wenigstens hätte klingeln können, habe sie gesagt, er fahre ja auch mitten auf dem Weg. Mit seinem Rollstuhlbike sei er auf den schmalen Wegen immer irgendwie in der Mitte – egal wo er fahre, sagt Anthony Aristodemou.

Gefahr auch für Fußgänger und Kinder mit Rädern

Er finde es nicht in Ordnung, dass Radfahrer oft beklagten, von Autofahrern nicht genügend berücksichtigt zu werden, selbst aber mitunter rücksichtslos führen. Und das betreffe nicht nur ihn, sondern auch Fußgänger oder Kinder, die mit Rädern unterwegs sind. Vor allem sei die Fahrweise gefährlich für ihn, seinen Hund, und die Radler selbst: »Die Radfahrer können doch gar nicht einschätzen, ob ich mich umdrehen möchte, meinen Arm ausstrecke oder sich der Hund bewegt.«

Anthony Aristodemou sagt, er beobachte, dass vor allem durch die immer verbreiteteren E-Bikes und Pedelecs mehr Leute schneller führen. Gerade bei vielen älteren Leuten, »obwohl sie das teilweise gar nicht im Griff haben. Und ich als Schwerbehinderter darf nur sechs Kilometer pro Stunde fahren, weil ich nicht selber trete und mein Handbike deshalb als Mofa gelten würde. Das macht keinen Sinn.« Denn um mit seinem Rollstuhlbike schneller fahren zu dürfen – so wie die E-Bike und Pedelec-Fahrer – bräuchte er eine Betriebserlaubnis.

Rollstuhl darf maximal sechs Kilometer pro Stunde fahren

Weil seine Kraft allmählich nachlasse, habe er von seiner Krankenkasse ein Zuggerät für seinen Rollstuhl verschrieben bekommen, mit dem er aber nur bis zu sechs Kilometer pro Stunde fahren dürfe. Er hätte gerne eine Betriebserlaubnis und ein Mofakennzeichen, um mit mehr Kraft den ein oder anderen Berg besser hochzukommen, wie er sagt. Es werde dabei mit zweierlei Maß gemessen: »Wieso dürfen E-Bike-Fahrer viel schneller fahren und das ohne Betriebserlaubnis und Versicherungskennzeichen?«

Er wünsche sich, »dass egal ob Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer einfach mehr Rücksicht aufeinander genommen wird und es mehr Verständnis für einander gibt.« Mit mehr gegenseitiger Rücksicht und Freundlichkeit würde Vieles wieder besser, meint Anthony Aristodemou.