Löhne (ret). Mit dem Klimawandel steigt auch in der Region das Risiko extremer Wettervorkommnisse – wie beispielsweise Starkregen. Deshalb beschäftigen sich Länder und Kommunen mit Vorsorgemöglichkeiten. Im Juni will die Stadtverwaltung in Löhne nach Abstimmung mit der Bezirksregierung einen Antrag für Fördermittel vorstellen.

Im September 2018 war das Thema Starkregenvorsorge nach einem Antrag der SPD-Fraktion bereits im Planungs- und Umweltausschuss beraten worden. Seinerzeit hätten jedoch noch die Vorgaben des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (MULNV) gefehlt, heißt es in der Bekanntmachung der Verwaltung zur nächsten Ausschusssitzung am Donnerstag, 27. Juni.

»Es ging darum, dass wir Starkregenereignisse befürchtet haben, weil diese zunehmen, und wir fürchteten, dass nicht genügend Vorsorgemaßnahmen getroffen werden«, erinnert sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Böhm. »Wir haben in der Fraktion darüber diskutiert und beschlossen, dass wir da was tun müssen.«

SPD-Fraktion beantragt 2018 Maßnahmenprüfung

Somit habe man, so die damalige Beschlussvorlage, die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, welche präventiven Maßnahmen, zusätzlich zu den bereits durchgeführten, ergriffen werden können, um sich vor den Folgen möglicher ex­tremer Regenfälle zu schützen, erläutert Böhm. Zur Zeit der Antragsstellung im Juni 2018 habe es zudem gerade einige Starkregenfälle gegeben.

Im vergangenen Januar sei den Kommunen schließlich die lange angekündigte Arbeitshilfe zur Starkregenvorsorge vom Land Nordrhein-Westfalen vorgelegt worden, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung weiter. Das MULNV NRW regele in dieser Arbeitshilfe »Kommunales Starkregenrisikomanagement«, wie eine Starkregenvorsorge auszusehen habe und sei die Basis für Fördermittel des Landes. Die Verwaltung habe inzwischen in Gesprächen mit der Bezirksregierung die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Es werde zurzeit ein Förderantrag erarbeitet, der bis Ende Juni vorgelegt werden solle. Ein Bewilligungsbescheid sei für die zweite Jahreshälfte 2019 in Aussicht gestellt worden. Nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides wird eine »Starkregen-Gefahrenkarte« in Auftrag gegeben. Diese Auftragsvergabe werde dann dem Fachausschuss zur Genehmigung vorgelegt. Die Karte bilde dann die Grundlage für eine Risikoanalyse.

Kommunales Handlungskonzept ist Basis für Förderung

In der Mitteilung heißt es weiter: »Starkregenereignisse können nicht verhindert werden. Aber es können Schutzmaßnahmen geplant und umgesetzt werden.« Das könnten beispielsweise bauliche Maßnahmen sein. Auch Gebäude könnten oft durch einfache Umbaumaßnahmen geschützt werden. Ein Starkregenkonzept sehe darüber hinaus die Information und Beratung der Bürger und eine Anpassung der Einsatzplanung vor. Daraus ergebe sich ein kommunales Handlungskonzept, das Gegenstand der Förderung sei. Hierfür würden Kosten in Höhe von 50.000 Euro erwartet.

Die Landesförderung betrage 50 Prozent, die andere Hälfte werde auf die Abwassergebühr umgelegt.