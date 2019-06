In festlichem Schwarz-Weiß, aber mit Schutzhelm, Stahlkappenschuhen und Motorsense: So zaubert Ralf Witthaus mit seinem Team ehrenamtlicher Helfer seine Rasenkunstwerke. In den nächsten vier Wochen arbeitet er in Schloss Hubertusburg (Sachsen). Foto: Harald Neumann

Von Andrea Berning

Löhne (WB). Alle zwei Jahre realisiert der aus Löhne stammende »Rasenkünstler« Ralf Witthaus ein besonderes Projekt: Diesmal entsteht »Der Garten in mir«. Dieses Landschaftskunstwerk will von Anfang Juli an die Gartenanlage von Schloss Hubertusburg in Wermsdorf (zwischen Leipzig und Dresden) neu aufleben lassen.

Und noch werden freiwillige Helfer gesucht, die – mit Motorsense in der Hand, aber in festliches Schwarz-Weiß gekleidet – zusammen mit Ralf Witthaus das Rasenkunstwerk entstehen lassen. Gearbeitet wird von Montag, 1. Juli, an. Motorsensen, Stahlkappenschuhe und Visierhelme stellt ein Sponsor. Die in den Rasen gemähten Zeichnungen sollen auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern an die Gärten von Schloss Hubertusburg erinnern, das zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gehört.

An Pracht und Größe des Gartens soll erinnert werden

In diesem Jagdschloss, etwa 80 Kilometer von der sächsischen Landeshauptstadt entfernt, ist zur Zeit eine Sonderausstellung über die Rokokozeit zu sehen: »Friedrich August und Maria Josepha: Es war die Hochzeit des Jahrhunderts« erzählt auch vom verlorenen sächsischen Rokoko. Zu diesen Verlusten zählt auch der Garten von Schloss Hubertusburg, der vor gut 300 Jahren wirklich beeindruckend gewesen sein muss.

An diese Pracht und Größe wollen Ralf Witthaus und seine ehrenamtlichen Helfer erinnern: Mit Motorsensen und Rasenmähern sollen auf der Rückseite des größten Rokoko-Schlosses Sachsens gut zehn Prozent der zentralen Schmuckformen des früheren Parks freigeschnitten werden. Dies lässt die Mittelachse und auch zentrale Teile der barocken Gartenkomposition künstlerisch überarbeitet für einige Wochen wieder auferstehen. Der Rasen wird zwar bis zur Grasnarbe entfernt, doch wächst das Grün innerhalb von nur drei Wochen nach. Das Kunstwerk ist also äußerst vergänglich, doch so arbeitet Ralf Witthaus, wie er 2012 auch schon in der Nähe der Aqua Magica mit dem »Bohrloch nach Neuseeland« gezeigt hat. Die Vorbereitungen für das diesjährige Projekt liefen bereits seit 2013, berichtet Witthaus: »Schloss Hubertusburg ist ein einzigartiges Zeugnis einer fast vergessenen Ära. Mit diesem Landschaftskunstwerk wird das um so deutlicher.«

»Die Zeichnung im Rasen ist nur ein Teil meiner Kunst«

Ein zentrales Element des besonderen Kunstwerkes wird der in die über acht Meter breite Mittelachse gezeichnete Satz »Wähle Ungnade, wo Gehorsam keine Ehre bringt« sein – eine Komponente, die der Künstler in etwas abgewandelter Form dem Grabstein von Johann Friedrich Adolf von der Marwitz entnimmt. Dieser preußische Kommandeur ist mit Schloss Hubertusburg in besonderem Maße verbunden. Er stellte sich 1761 gegen die Plünderung des prunkvollen Jagdschlosses und damit gegen seinen Kriegsherrn Friedrich den Großen.

Besucher sind in der Zeit vom 1. bis 19. Juli, montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr, eingeladen, dem Künstler und seinen zahlreichen ehrenamtlichen Helfern nicht nur über die Schultern zu schauen, sondern auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Genauso wichtig wie die eigentliche Gestaltung des Kunstwerks ist Witthaus nämlich die kommunikative, zwischenmenschliche Komponente seiner Projekte: »Die Zeichnung im Rasen ist nur ein Teil meiner Kunst. Genauso wichtig ist mir der performative Anteil des Projektes: Die Arbeit ist für alle ein Fest! Wir arbeiten gemeinsam. Wir essen gemeinsam. Wir kommunizieren mit den Besuchern.« So hat er es auch bei seinem letzten Großprojekt in den italienischen Alpen gehandhabt.

Ausstellung über sächsisches Brautpaar

Am Freitag, 19. Juli, gibt es von 15 Uhr an ein Fest zur Fertigstellung des Rasenkunstwerks. Die Ausstellung über das sächsische Brautpaar Friedrich August und Maria Josepha wird noch bis zum 6. Oktober in Schloss Hubertusburg zu sehen sein. Andere Witthaus-Werke in kleinerem Format werden noch bis zum 30. Juni unter dem Titel »Der Innere Spiegel« im Kunsthaus Eurode im Bahnhof Herzogenrath bei Aachen ausgestellt. Witthaus, Jahrgang 1973, hat Kunst, Gestaltung und Kunstmanagement studiert.

Helfer für »Der Garten in mir« gesucht

Für »Der Garten in mir« kalkuliert der Künstler mit 185 Manntagen, verteilt auf drei oder vier Wochen. Es wird eine seiner größten Zeichnungen. Helfende Händen können sich vom 1. Juli an in vielfältiger Weise einbringen: ausmessen und abstecken, mähen und zusammenrechen.

Wer daran interessiert ist, den ein oder anderen Tag, in festliches Schwarz-Weiß gekleidet, aktiv an der Entstehung des Kunstwerks in Wermsdorf mitzuwirken, kann sich noch beim Künstler melden: per E-Mail unter mail@ralfwitthaus.de oder per Telefon unter 0163/2496859. Anfragen beantwortet auch Tony Eva Hoyer (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), Telefon 0351/49148653 oder per E-Mail: tony.hoyer.extern@skd.museum.