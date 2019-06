Von Frank Dominik Lemke

Löhne (WB). Diese Party lag jenseits dessen, was Löhne aus dem Alltag kennt. Beim »House & Gardens Vol. II« legten Diskjockeys aus Köln, Hamburg und München feinste Lounge-, House- und Elektromusik für Erwachsene auf. Deren Sound ist an Stränden und in angesagten Clubs in ganz Europa zu hören. In der Villa Mühlenbach gab es das elektronische Tanzvergnügen unter grünen Bäumen.

»House & Gardens« in der Villa Mühlenbach Fotostrecke

Foto: Frank Dominik Lemke

Die Betreiber der Villa an der Lübbecker Straße haben Namen wie Alison Degbe, Volker Becker, David Diago oder Alex B. Groove nach Löhne geholt. »Wir sind Freunde, die einfach eine Party wie in alten Zeiten feiern wollen«, sagte Alison Degbe, die mit Stars wie Lionel Richie, Joe Cocker und Grace Jones gesungen hat. Bei der »House & Gardens« würden die teilnehmenden Musiker auftreten, weil es ihnen Spaß mache. Honorar seien allein die Fotos des Abends. Christian Bauer und An­dreas Förster hätten mit der Renovierung der Villa Mühlenbach ein kleines Paradies geschaffen, welches Löhne zu einem Geheimtipp in der Musikszene mache.

Diskjockey David Diago tritt üblicherweise in Großstädten auf

Die »House & Gardens Vol. II« wurde gut angenommen. Im vergangenen Jahr fand die erste House-Party im Garten und im Wohnzimmer der Villa statt. Das Haus ist für weit mehr als gute Partys bekannt. Das historische Ambiente ist bei Brautpaaren für Hochzeiten beliebt. Die Betreiber geben Theateraufführungen und Workshops mit Puppen. Sie organisieren Lesungen, Empfänge und Chansonabende. Nächstes Jahr wollen sie zur »House & Gardens Vol. III« einladen. Ihr Motto lautet: »Immer salonfähig, niemals linientreu, aber gelegentlich traditionsbewusst.«

Der Diskjockey David Diago tritt üblicherweise in Großstädten auf. Bei vergleichbaren Partys kommen dort mehr als tausend Besucher zusammen. »Hier in der Villa ist mit etwa 100 Gästen alles sehr persönlich. Eine schöne Atmosphäre«, sagte der 43-Jährige. Das mache die »House & Gardens« zu einer seltenen Gelegenheit, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

David Diago ist der Veranstalter der Hamburger »Space Disco«

David Diago ist der Veranstalter der Hamburger »Space Disco«. Er tritt unter anderem in Monaco, Barcelona und auf Fuerteventura auf. Mit dabei war auch DJ Alex Ganz, der mit seiner Podcast Edition »Forever Summer« mehr als 25.000 Follower in 80 Ländern begeistert. Auf Events ist er Headliner in den angesagten Metropolen Europas. Axel Erbstößer genießt großen Respekt in der Dub-Szene. Aktuell ist der DJ in der Radioshow »Spektralfarben« zu erleben. Alex B. Groove produzierte unter anderem für die »Fantastischen Vier«.

Alison Degbe ist in der Villa mit Volker Becker aufgetreten

Alison Degbe ist in der Villa mit Volker Becker aufgetreten. Gemeinsam sind sie das Projekt »Wintherbecker«, deren neuesten Songs derzeit bei Ibiza Live Radio zu hören sind. »Die Löhner sind sehr freundliche und offene Menschen«, sagte Alison Degbe, die viel Spaß daran hatte, sich unter das Publikum zu mischen und die Leute kennen zu lernen. Kommendes Jahr will sie wieder mit dabei sein und von früh abends bis spät in die Nacht das Leben mit entspannten Rhythmen und guten Menschen in der Villa Mühlenbach zu feiern.