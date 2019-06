Von Eva-Lotta Dehne

Löhne-Mennighüffen (WB). Wenn der Sommer in vollem Gange ist, soll es auch in Mennighüffen wieder lebhaft zugehen. Die Einzelhändler entlang der Lübbecker Straße laden am Sonntag, 7. Juli, zum 16. »Mennighüffer Sommer«.

Die Idee sei aus dem Wunsch heraus entstanden, gemeinsam eine Veranstaltung als Werbung für den Ortsteil im Sommer zu haben, sagt Regina Nagel, Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mennighüffen. »Damals hat es die Werbegemeinschaft jedoch noch nicht gegeben«, sagt sie. Diese sei erst im Nachhinein entstanden.

»Diese Veranstaltung steht mittlerweile bei vielen Mennighüffern fest im Kalender«, sagt Regina Nagel erfreut. Der »Mennighüffer Sommer« habe sich im positiven Sinne zu einem traditionellen Dorffest entwickelt.

Um den Gästen die Strecken zu erleichtern, habe man die Ausflugsbahn »Minna« gemietet. Die Bahn fährt den ganzen Tag die Bushaltestellen entlang der Lübbecker Straße ab.

Einkaufsmeile an der Lübbecker Straße lockt mit Programm

Das Sommerfest soll mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Mennighüffer Kirche, inklusive Segnung der Viertklässler des Grundschulverbundes Mennighüffen-Halstern, eingeleitet werden. Im Anschluss soll um 11 Uhr ein Freiluft-Gottesdienst im Kaffeegarten bei Elektrohausgeräte Fründ gefeiert werden. Dort wird auch um 12 Uhr der »Mennighüffer Sommer« offiziell eröffnet.

Die Einkaufsmeile an der Lübbecker Straße lockt für die Veranstaltung mit vielen Programmpunkten. Neu in diesem Jahr ist, dass es in einigen Geschäften auch musikalische Unterhaltung geben wird. So haben Frisuren Abraham, Allen und Gerland, die Filiale der Sparkasse und der Laden 153 Musiker engagiert.

Weitere Unterhaltung lässt sich in der Filiale der Volksbank beim Darts finden. Danijelas Haarstudio und Sport Duwe bieten mit einer Hüpfburg und einem Luftballon-Artisten auch den kleinen Gästen ein vielfältiges Programm.

»Der Reinerlös soll für die Jugendarbeit der Gemeinde genutzt werden«

Die Feuerwehr Mennighüffen wird auf dem Parkplatz der Aesculap-Apotheke Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr geben. Wenige Häuser weiter lockt Expert Döring mit einem Biergarten und einer Ausstellung von Traktoren der Schlüterfreunde OWL.

Auf der anderen Straßenseite lädt die Kirchengemeinde Mennighüffen zum Verweilen ein. »Der Reinerlös soll für die Jugendarbeit der Gemeinde genutzt werden«, erklärt Luitgard Pfundstein. Um zahlreiche Kuchenspenden für das Café im Gemeindehaus wird gebeten. Diese können ohne Anmeldung vor und nach dem Gottesdienst direkt im Gemeindehaus abgegeben werden.

SHB Bröderhausen lädt an dem Tag zur Feier des 33. Firmengeburtstages ein. Prickelnd mit Prosecco soll es bei »Kleineheilewelt« werden. Auch die Buchhandlung Dehne lädt zum Willkommenssekt zur Neueröffnung. Bei Oestreich Gartenbedarf« gibt es erfrischende Erdbeerbowle und Waffeln. Cocktailfreunde können in der Lounge-Ecke bei »Betten Johannsmeier bei einem kühlen Getränk entspannen.

Zeitgleich wird am Drosselhain das Schützenfest veranstaltet. Von 14 Uhr an spielt dort das Musikkorps der Stadt Hessisch Oldendorf. Zudem wird es am Drosselhain ein großes Kuchenbuffet, Bratwurst und Getränke geben.