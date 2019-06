Löhne/Vlotho (WB). Ein 22-jähriger Löhner und eine 18-jährige Vlothoerin sind bei einem Unfall am Dienstag in Löhne leicht verletzt worden. Ihre Autos stießen auf der Jahnstraße zusammen.

Zu dem Unfall kam es laut Mitteilung der Polizei, als der Mann aus Löhne in Höhe der August-Griese-Gesamtschule in Richtung Königstraße mit seinem Skoda losfahren wollte. Zu diesem Zeitpunkt war die Vlothoerin mit ihrem Polo in derselben Richtung unterwegs. Als sie sich in Höhe des Skodas befand, sei dieser plötzlich losgefahren, so die Polizei.

Es kam zu einem Zusammenstoß auf der Fahrbahn. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich die Beteiligten selbst.