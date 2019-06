Am 15. März 1994 wurde das Unternehmen von Felix Brünger als Tochterunternehmen von Febrü gegründet. Die Geschäftsführung übernahm Brüngers Tochter Inge Brünger-Mylius. Im April vergangenen Jahres holte sie ihren Sohn Björn Mylius in die Geschäftsleitung. »Eine gute Entscheidung«, wie Inge Brünger-Mylius in einem Gespräch mit Moderatorin Birte Steinkamp bestätigte. In kleinen Gesprächsrunden ließ die Kniggetrainerin aus Kirchlengern die Historie des Familienunternehmens gemeinsam mit der Geschäftsleitung Revue passieren. Über die Anfänge sagte Inge Brünger-Mylius: »Es war ein steiniger Weg, bei dem ich Hartnäckigkeit und Standvermögen beweisen musste.«

Ehrgeiz, der sich ausgezahlt hat: Das vergangene Jahr schloss SMV als das stärkste Jahr der Unternehmensgeschichte ab. 45 Mitarbeiter beschäftigt der Polstermöbelhersteller derzeit.

Ehrengast Bernd Poggemöller lobte in seinen Grußworten das Engagement des heimischen Unternehmens. »SMV ist eine Bereicherung für den Wirtschaftsstandort Löhne«, sagte der Bürgermeister der Stadt Löhne.

Über einen kleinen Walk of Fame konnten die Gäste noch einmal die Meilensteine der Unternehmensgeschichte nachverfolgen. Einen eigenen Stern erhielten im Jahr 2001 die erste Hausmesse oder 2006 die Veröffentlichung erster eigener Produkte im Loungebereich. Zwei Jahre darauf folgte der Umzug nach Löhne, wo das Unternehmen heute ansässig ist. »Gestartet sind wir in Preußisch Oldendorf und auch in Bünde waren wir kurzzeitig ansässig«, erläuterte Jana Klumpp vom SMV-Marketing. Stolz ist das Unternehmen auch auf seine zahlreichen Awards, mit denen Produkte über die Jahre ausgezeichnet wurden. Besonders im Gedächtnis geblieben ist Björn Mylius die Auszeichnung als innovativste Marke des Jahres mit dem »Plus X Award« für außergewöhnliche Loungemöbel.

Angesprochen auf ihr Erfolgsrezept sagte Inge Brünger-Mylius: »Ich schaue immer: Wie machen es alle und wie kann ich es anders machen.« Birte Steinkamp lieferte ein aktuelles Beispiel für diese Eigenart, das viele der Gäste zum Lachen brachte: »Überall gibt es weißes Toilettenpapier. Nur bei SMV ist es schwarz.«

Weitere Grußworte überbrachten Kirchlengerns Bürgermeister und Vorstandsvorsitzender der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford (IWKH), Rüdiger Meier, und Harald Grefe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld. Letzterer überreichte dem erfolgreichen Mutter-Sohn-Gespann eine Jubiläumsurkunde der IHK.

Seit Jahren engagiert sich SMV sozial. Gleich drei Organisationen durften sich anlässlich des Firmenjubiläums über eine Spende in Höhe von jeweils 5000 Euro freuen. Ausgesucht hatte die Geschäftsführung sich als Empfänger die Hundenothilfe-OWL, Schaki – Deutschlands größte Selbsthilfegruppe für Schlaganfall-Kinder sowie die Privatinitiative Straßenwächter, die in Köln Speisen an Obdachlose verteilt.