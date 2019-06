Von Andrea Berning

Löhne (WB). Als »sehr professionell« hat Thomas Krüger, aus Löhne stammender Schriftsteller und Hörbuchverleger, die Zusammenarbeit mit dem bekannten Schauspieler Christoph Maria Herbst empfunden. Krüger hatte ihn engagiert, um seinen neuen Roman »Solo für Opa« als Hörbuch einzulesen – im eigenen Studio in seinem Haus in Bergisch Gladbach.

»Christoph hat seinen Tesla drei Tage in unserer Garage geparkt, und dann ging es nach einem Kaffee am Küchentisch zur Aufnahme in den Keller«, erinnert sich Thomas Krüger. Mit dabei ein Tontechniker, der auch für den WDR arbeitet und öfter von Krüger verpflichtet wird. Er habe gestaunt, wie gut vorbereitet Herbst an das Projekt herangegangen sei. Und natürlich seien die witzigen Stellen mit dem Schauspieler grandios gewesen, ebenso wie dessen Talent, die im Roman vorhandenen Dialekte oder einen italienischen Akzent nachzuahmen. »Schön fand ich aber, wie wichtig Christoph Maria Herbst auch die nachdenklichen Szenen waren«, sagt Thomas Krüger, der den Schauspieler für ein »marktübliches Honorar« engagierte. Herbst ist schließlich sehr erfolgreich im Hörbuch-Segment, unter anderem mit einer extrem gut verkauften Aufnahme von »Er ist wieder da« von Timur Vermes.

Das Buch startet als Krimi, wird dann aber zur einer anderen Geschichte

Die ostwestfälischen Fans seiner »Düsedieker«-Krimis haben auf einen fünften Fall für

Christoph Maria Herbst. Foto: Christian Hartmann Christoph Maria Herbst. Foto: Christian Hartmann

den skurrilen Erwin Düsedieker und seine Laufenten gehofft (der irgendwie – geht man nach den Ortsnamen – nahe Löhne zu leben scheint). Doch Thomas Krüger hat jetzt einen ganz anderen Roman vorgelegt: »Solo für Opa« startet als Krimi, entwickelt sich dann zu einer Art Familiengeschichte, in der sich ein älterer Herr namens Herbert zusammen mit seiner Enkelin auf eine Reise ins Ungewisse begibt.

Der Schriftsteller macht keinen Hehl daraus, dass auch die Erwartungen seines Verlags damit zu tun haben, dass er neue Wege beschreitet. Allen Düsedieker-Fans macht Krüger aber Hoffnungen, dass es auch mit Erwin noch mal weitergehen wird. An Ideen fehlt es dem Schriftsteller mit Löhner Wurzeln, der schon lange als verheirateter Familienvater in Bergisch Gladbach lebt, jedenfalls nicht. Aber die müssen auch markttauglich sein. Und so ist es wichtig, neben der Romanveröffentlichung immer auch das Hörbuch zu stellen: Den Erwin Düsedieker hat beispielsweise Dietmar Bär gelesen, bekannt als Kommissar aus dem Kölner Tatort. So etwas sorgt dafür, dass auch die Hörbuchverkäufe stimmen. Und auch von denen lebt Thomas Krüger, der demnächst auch ein Hörbuch mit Jürgen von der Lippe produzieren wird und zuletzt die aus den 1970er Jahren bekannten »Papa, Charly hat gesagt«-Radiofolgen in seinem Schall & Wahn-Verlag veröffentlichte.

Thomas Krüger kann man auch live erleben

Auf eines dürfen sich die Fans in Löhne und Umgebung (und die Familienmitglieder,

Thomas Krüger. Foto: Simone Krüger-Naujoks Thomas Krüger. Foto: Simone Krüger-Naujoks

die noch hier leben) aber schon freuen: Im Herbst ist Thomas Krüger live zu erleben, und liest im Rahmen einer Kriminacht in der Werretalhalle – zusammen mit Carla Berling und Matthias Löwe. Wer mag, kann sich Freitag, 22. November, 19 Uhr, als Termin für diese Veranstaltung schon vormerken.

Auch wenn Verlage mit Autoren hadern, die sich nicht auf ein Genre festlegen: Thomas Krüger will vielseitig bleiben. Zusammen mit seinem Freund, dem Illustrator Anton Riedel, plant er eine neue Kinderbuchreihe, die voraussichtlich 2021 erscheinen wird. Interesse hat der renommierte Fischer-Verlag, darüber freut sich der Autor besonders. Die Heldin, so viel verrät er, wird ein Mädchen, das an seiner neuen Schule eine Geisterklasse entdeckt und dadurch in viele Abenteuer und Verwicklungen gerät.