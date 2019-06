Obwohl der Trinkwasserverbrauch im Versorgungsgebiet des Wasserbeschaffungsverbandes Am Wiehen am Mittwoch gesunken ist, bleibt die Situation angespannt. Das Sprengen von Gärten bleibt deshalb untersagt. Foto: henrikvogel.de/pixelio.de

Bad Oeynhausen/Löhne (WB/mcs). Die eindringlichen Appelle der Verantwortlichen des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen, kein Trinkwasser zu vergeuden, zahlen sich aus: Nach Spitzenverbräuchen von jeweils mehr als 18.000 Kubikmetern am Montag und Dienstag ging die abgegebene Wassermenge am Mittwoch auf 16.756 Kubikmeter zurück. Dennoch bleibt die Situation angespannt.

» Wir danken den Helfern von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Technischem Hilfswerk, dass Sie die Menschen in Löhne und Bad Oeynhausen am Mittwoch mit Lautsprecherdurchsagen über die aktuelle Lage informiert haben «, sagte Bernd Poggemöller, Vorsteher des WBV Am Wiehen, am Donnerstagnachmittag bei einem Pressegespräch im Löhner Rathaus.

Lautsprecherdurchsagen zeigen unmittelbar Wirkung

Insbesondere sei es darum gegangen, die Bürger aufzufordern, das Sprengen ihrer Gärten und das Befüllen von Pools einzustellen. Bereits innerhalb weniger Stunden habe sich der gewünschte Effekt eingestellt. Die aus dem WBV-Netz von den Verbrauchern in Bad Oeynhausen, Löhne, Hüllhorst und Hille entnommene Trinkwassermenge sei gegenüber den Vortagen deutlich zurückgegangen.

Dass in Bad Oeynhausen und Löhne ordnungsbehördliche Verordnungen in Kraft treten, die das Vergeuden von Trinkwasser mit Bußgeldern ahnden, stehe nicht zu den rückläufigen Verbräuchen im Widerspruch. Bernd Poggemöller: »Wir müssen die Menschen dauerhaft für einen sparsameren Trinkwasserverbrauch sensibilisieren, damit die gesamte Versorgung auch in Hitzeperioden aufrecht erhalten werden kann.« Die Laufzeit der ordnungsbehördlichen Verordnungen betrage drei Monate. Sie könnten aber vorzeitig aufgehoben werden.