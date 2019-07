Von Rajkumar Mukherjee

Löhne (WB). Mit dem gewünschten Dauergrün der Ampel am neuen Fachmarktzen­trum klappt es noch nicht: Der Grund ist offenbar ein Fehler im Nachtprogramm. Hier sowie an zwei weiteren Ampeln lässt die Wartung durch die zuständige Firma auf sich warten. Sehr zum Ärger der Stadt.

Das erfuhren die Mitglieder der Ratsfraktionen am Mittwoch. Mit einer Anfrage hatte sich Silke Glander-Wehmeier, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, nach einem Hinweis eines Löhners an Bürgermeister Bernd Poggemöller gewandt. »Liegen neue Erkenntnisse vor?«, fragte sie. Dabei gehe es auch darum zu klären, wer zuständig für die Auftragsvergabe zur Wartung der Ampeln ist: die Stadt oder der Landesbetrieb Straßen NRW.

Insgesamt drei Lichtsignalanlagen bereiten Probleme: die Ampel an der Lübbecker Straße auf Höhe des Fachmarktzentrums, die Anlage an der Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe der Einfahrt zum Kaisercenter sowie die Ampel an der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße und Oeynhausener Straße. Im Februar oder März waren die Probleme am Fachmarktzentrum aufgefallen, sagte Wolfgang Greinke, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt.

In der Sitzung nahm zunächst Bernd Poggemöller Stellung zur Anfrage und bestätigte, dass es einen Austausch mit Straßen NRW gegeben habe. Und er verdeutlichte: »Ja, die zuständige Verkehrsbehörde ist die Stadt.«

Problem im Nachprogramm

Aus Sicht von Wolfgang Greinke habe die Stadt alles Nötige getan. Allerdings werde – im Fall der Ampel am Fachmarktzentrum – der Fehler im Programm nicht behoben. »Straßen NRW hat eine Überprüfung durch eine Fachfirma veranlasst. Die hat aber ergeben, dass kein Mangel vorliegt. Seitdem passiert hier nichts mehr«, sagte Wolfgang Greinke. Eigentlich soll die neue Ampel im Nachtprogramm auf Dauergrün schalten, so dass der Verkehr auf der Lübbecker Straße nicht unnötig behindert wird. Allerdings gibt die Ampelschaltung der Nebenstraße offenbar Vorrang. »Wir haben nachts Videoaufnahmen anfertigen lassen, die zeigen, dass die Ampel Rot anzeigt. Damit wird der Verkehr unnötig ausgebremst. Das ist ein Mangel im Programm, und das soll nicht sein«, sagte Wolfgang Greinke. Einen Wartungsvertrag gebe es mit der Firma Stührenberg.

Den Verkehrsfluss würden zudem die Ampeln an der Albert-Schweitzer-Straße auf Höhe der Einfahrt zum Kaisercenter sowie an der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße und Oeynhausener Straße behindern. Besonders in Stoßzeiten werde das Problem deutlich. Ein technisches Problem könne hier vielleicht durch einen Wackelkontakt ausgelöst worden sein, vermutete Wolfgang Greinke. »Dass die Fehler noch nicht behoben sind, ärgert uns als Stadt. Das muss sich ändern«, sagte er.