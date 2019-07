Von Miriam Görmann

Die Idee für diese Veranstaltung ist vor einem halben Jahr entstanden, als es um die Frage ging, was die Stadt zum 50. Geburtstag bekommen soll: einen Text aus der Bibel für jedes Jahr, dass es die Stadt gibt. Ausgesucht wurden die Texte von Enrico Klee und Peter Außerwinkler. Denn jede Lesung soll genau 20 Minuten lang sein. Aus diesem Grund haben alle ausgewählten Text zwischen 2800 und 3000 Wörter. »Die Herausforderung ist, dass richtige Tempo zu finden«, sagt Pastor Kai Sundermeier aus der Mennighüffener Gemeinde. Insgesamt werden 150 Stellen aus der Bibel vorgelesen. Die Texte stammen aus beiden Testamenten und sollen die wichtigsten Teile abdecken. Die Offenbarung wird am Samstagabend gelesen und Enrico Klee hat bereits am Dienstag bei 31 Grad die Weihnachtsgeschichte vorgetragen. »Es ist toll, wie viele Freiwillige lesen«, freut sich Pfarrer Peter Außerwinkler von der Kirchengemeinde Löhne-Ort.

Mehr als 120 Leser

Da es mehr als 120 Leser gibt, müssen nicht viele mehr als einen Text übernehmen. Der jüngste Freiwillige ist 15 Jahre alt und der älteste 80, viele von ihnen sind bereits Lektoren. Es sei kein Problem gewesen, Menschen zu finden, die eine Lesung übernehmen, verrät Sundermeier. Gelesen wird vor der Eventkirche vom Landesverband der Evangelischen Freikirche und vor Leonardo da Vincis Bild vom letzten Abendmahl. Am Freitag wird von 9 bis 16 Uhr weiter auf dem Findeisenplatz gelesen, von 16.20 Uhr an geht es dann bis 20.20 Uhr bei der Kreuzkirche in Löhne weiter. Am Samstag beginnen die Lesungen dann um 9 Uhr wieder auf dem Findeisenplatz.

Der Abschluss der Veranstaltung ist der Stadtgottesdienst am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit etwa 1000 Besuchern. Das Programm beinhaltet unter anderem ein kleines Theaterstück über die Stadtteile und einen Überraschungsgast. Parallel zum Stadtgottesdienst wird es einen Kindergottesdienst geben. Die Kinder ziehen nach dem ersten Lied gemeinsam aus. Die Stadt bekommt außerdem eine Bibel von den Kirchengemeinden zum Geburtstag überreicht. Bei der Bibel handelt es sich um eins der letzten Exemplare mit Kunstdrucken von Berühmtheiten wie Marc Chagall und Emil Nolde.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird es noch Essen und Gentränke geben. »Es werden drei Würstchenbuden aufgestellt, und ein Getränkestand«, sagt Enrico Klee, Pfarrer der Freikirchlichen Gemeinde.