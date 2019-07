Von Eva-Lotta Dehne

Löhne (WB). Das Motto lautet: Bunt gegen den Müll! Mit der neuen, kostenfreien »Aktion Farbeimer« will die Löhner Stadtmarketing AG Energie, Verkehr, Ökologie in Zusammenarbeit mit der Abfallberatung der Stadt aktiv gegen Umweltverschmutzung vorgehen. Dabei sollen 20 runde Mülleimer am Sonntag, 15. September, durch bunte Motive aufgehübscht werden.