Von Gabriela Peschke

Löhne-Gohfeld (WB). Auch an ihrem 70. Mühlentag hat sich die ehemalige Gohfelder Wassermühle wieder großen Zuspruchs erfreut: Zahlreiche Gäste besuchten am Sonntag das Gelände der Müller-Familie Kemena und nutzten das vielseitige Angebot am traditionsreichen Mühlentag.