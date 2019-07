Das Café Muckefuck an der Lübbecker Straße 116 in Mennighüffen wird am 15. September schließen. Den Standort übernimmt die Bäckerei Schmidt. Das Unternehmen betreibt bereits unter anderem in Halstern eine Filiale. Foto: Sonja Gruhn

Von Sonja Gruhn

Löhne-Mennighüffen (WB). Das Café Muckefuck an der Lübbecker Straße 116 in Mennighüffen wird am 15. September schließen. Das hat Inhaber Herbert Krumme auf Anfrage bestätigt. Doch auf Backwaren und ein Café muss dort dennoch niemand auf Dauer verzichten. Denn die Bäckerei Schmidt aus dem Nachbarkreis Minden-Lübbecke wird den Standort übernehmen.

Vor zehn Jahren eröffnete Herbert Krumme, Inhaber der gleichnamigen Naturbrotbäckerei mit Hauptsitz in Löhne, das Café Muckefuck. »Der Pachtvertrag läuft aus, und es stellte sich die Frage, ob wir dort weitermachen oder an einen besseren Standort gehen«, sagt Herbert Krumme im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ein Problem sei der Seitenstreifen, der durch den Bau des gegenüberliegenden Fachmarktzentrums und der veränderten Verkehrsführung nun vor dem Café weggefallen ist. Die Kunden müssten auf der anderen Straßenseite parken. »Da hält keiner mehr an, weil man kaum über die viel befahrene Straße kommt«, führt Krumme als Hauptargument an. »Wer sich ein belegtes Brötchen kaufen möchte, der will nicht weit laufen«, fügt er hinzu.

Im Café Muckefuck sei der Anteil Imbiss und Buffet für das Geschäft sehr hoch im Gegensatz zu den ebenfalls dort angebotenen Backwaren. »Wir haben dort zwar keine Verluste gemacht, aber auch keine großen Gewinne«, nennt Krumme einen weiteren Aspekt. Seit drei Monaten stehe die Entscheidung fest, den Standort zu verlassen. Sie sei durch die Parksituation nur noch bestärkt worden.

Besserer Standort in Herford

Einen besseren Standort hat Herbert Krumme bereits ausgemacht, allerdings in Herford, wo er bereits zwei Filialen – eine auf dem Gänsemarkt sowie eine weitere an der Schwarzenmoorstraße (Markant-Markt) in Nähe des Krankenhauses – betreibt.

»Derzeit laufen die Verhandlungen für den Pachtvertrag. Ich rechne damit, dass sich das noch etwa zwei Monate hinziehen wird.« Die genaue Adresse wolle er deshalb noch nicht verraten, der Standort befinde sich in der Nähe des Bahnhofes Richtung Steinstraße. »Dort wird es aber kein zweites Café Muckefuck geben. Die Bäckereifiliale wird dem Standort angepasst.« Das heißt, dass der Schwerpunkt des Angebotes schülerorientiert im Snackbereich liegen wird.

Zudem wolle er den Schwerpunkt für das Unternehmen an sich noch mehr auf den Gastroservice legen, diesen weiter ausbauen und sich somit noch mehr auf die Belieferung beispielsweise von Hotels und Seniorenheimen konzentrieren. »Dabei wollen wir aber eine Handwerksbäckerei mit hohen Qualitätsansprüchen bleiben«, betont Krumme. Eine solche Belieferung erfolge bereits von Bielefeld bis Minden und auch Richtung Melle und Osnabrück.

Insgesamt 50 Mitarbeiter

Neben dem Hauptsitz und den zwei Filialen in Löhne (Weihestraße in Gohfeld und Markant-Markt an der Herforder Straße) sowie den vorgenannten Geschäften in Herford gibt es noch die »City Backmanufaktur« in Bad Oeynhausen (City Center). Aktuell sind 35 Festangestellte sowie 15 Aushilfen für die Naturbrotbäckerei Krumme tätig. Die vier Festangestellten sowie vier Aushilfen aus dem Café Muckefuck würden übernommen und in anderen Filialen eingesetzt, sagt Krumme.

Und wer einen Gutschein für das Café hat, müsse sich auch nicht sorgen: »Gutscheine für das Café Muckefuck behalten ihre Gültigkeit und können im Hauptgeschäft an der Herforder Straße 75 eingelöst werden. Dort gibt es auch das Buffetangebot«, sagt Herbert Krumme.

Bäckerei Schmidt übernimmt

»Der Mietvertrag ist bereits unterschrieben«, sagt Martin Manski, einer der Geschäftsführer der Bäckerei Schmidt, auf Anfrage. Einen genauen Einzugstermin könne er allerdings nicht nennen. »Jetzt müssen wir erst einmal die Einrichtung planen. Bis Herbst wollen wir aber eröffnet haben«, sagt Manski. Die Bäckereifiliale soll ebenfalls mit Café eingerichtet werden und über etwa 30 Sitzplätze verfügen.

Die Bedenken bezüglich der Parksituation teile das Unternehmen, das in Löhne unter anderem an der Lübbecker Straße in Halstern mit einer Filiale und an der Löhner Straße mit einem »Back Drive« vertreten ist, nicht. »Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Nähe eines Edeka-Marktes sehr positiv ist und die Frequenz entsprechend gut. In Mennighüffen haben wir eine ähnliche Parksituation wie in Lavelsloh oder Bohmte. Auch dort liegen die Parkplätze auf der anderen Straßenseite, und die Straßen sind recht viel befahren«, sagt Martin Manski. Für die Kunden sei dies kein Hinderungsgrund.

Netz umfasst 60 Filialen

Mit dem neuen Geschäft zählt die Bäckerei Schmidt 60 Filialen. Auch das Haldemer Unternehmen sucht immer wieder nach geeigneten Standorten, »aber nicht, um unbedingt noch mehr Filialen zu eröffnen«, sagt der Geschäftsführer. »Wir haben beispielsweise einige Filialen geschlossen, so in Schnathorst oder auch in Preußisch Oldendorf, wo der Aldi den Standort verlassen hat. Dementsprechend hat sich die Frequenz verändert«, sagt Manski. Ein weiteres Geschäft sei kürzlich in Oberlübbe aufgegeben worden: »Dort gibt es seit sieben oder acht Monaten eine Straßensperrung. Deshalb kommt kaum noch ein Kunde dorthin.«

Als positiv bewertet Martin Manski, dass am Fachmarktzentrum Parkplätze für die anliegenden Geschäfte zur Verfügung stehen.