Seit dem 1. Juli ist sein Betrieb in neuen Händen: Jürgen Mohrmann (links) gibt den letzten Schlüssel seines ehemaligen Lackier- und Karosseriezentrums seinem Nachfolger Dawid Sowa (rechts) und der Frau an dessen Seite, Doreen Büttemeier. Dieser Schlüssel hat für den neuen Inhaber eine besondere Bedeutung. Foto: Sonja Gruhn

Von Sonja Gruhn

Löhne-Mennighüffen (WB). »Die neue Power ist eingeschlagen wie eine Granate« – ein tolles Lob von Jürgen Mohrmann an seinen Nachfolger Dawid Sowa, dem er am 1. Juli nun endgültig sein Lackier- und Karosseriezentrum übergeben hat. Und somit den letzten – seinen eigenen – Schlüssel zum Betrieb: »Den habe ich im Portemonnaie als Glücksbringer«, verrät Dawid Sowa (30).

Und als solcher scheint er seine Funktion bereits erfüllt zu haben. Denn: »Ich bin hier sehr gut angenommen worden und sehr zufrieden«, sagt Dawid Sowa und spricht damit auch einen Dank an die Löhner aus. »Das ist darauf zurückzuführen, dass den Kunden hier weiterhin die gleiche Qualität, die gleiche Freundlichkeit und die gleiche Termintreue geboten wird«, ist sich Jürgen Mohrmann (61) sicher. »Ich freue mich wahnsinnig, dass es so gut angelaufen ist und Dawid und Doreen so gut angenommen worden sind«, fügt Mohrmann hinzu.

Weitere Mitarbeiter und Azubis gesucht

Doreen Büttemeier (28) ist die Frau an Dawid Sowas Seite. Die gelernte Kauffrau, die auch eine Ausbildung im Marketingbereich absolviert hat, unterstützt ihren Mann zeitweise in seinem Betrieb an der Werster Straße 62 in Mennighüffen, unter anderem bei der Buchhaltung, der Werbung und der Auftragsannahme. »Meine Ausbildungen sind hilfreich bei der Werbung und bei Verwaltungssachen«, sagt sie.

Die gute Auftragslage sorgt außerdem dafür, dass weitere Mitarbeiter eingestellt werden. So ergänzt der gelernte Fahrzeuglackierer Dennis Keil (30) inzwischen das Team. »Ein weiterer Lackierer steht bereits in den Startlöchern. Er beginnt hier bald seine Probezeit. Wir suchen aber auch weiterhin nach Fahrzeuglackierern und ebenso nach Karosseriebauern«, sagt Dawid Sowa.

Und Auszubildende zum Fahrzeuglackierer können sich sogar noch für August bewerben. Denn ebenso wie Jürgen Mohrmann möchte auch der Fahrzeuglackierermeister aus Hille das Geschäft, das weiterhin unter dem Namen »Mohrmann« firmiert, mit dem Zusatz Unfallreparatur/Werterhalt/Oberflächenveredelung, als Lehrbetrieb weiterführen.

Wertschätzung für den Nachfolger

Insgesamt drei Monate hatte Dawid Sowa bei der Einarbeitung noch Unterstützung von Jürgen Mohrmann erhalten. »Die Einarbeitungsphase ist aber schon länger vorbei gewesen. Ich hätte eigentlich nach eineinhalb Monaten gehen können«, sagt Jürgen Mohrmann und spricht seinem Nachfolger damit indirekt ein weiteres Lob aus.

»Aber ich glaube, die drei Monate waren als schleichender Übergang gut für uns beide. So konnte ich mich entwöhnen«, fügt er hinzu. Und trotz einer relativ langen Vorbereitungszeit – immerhin hatte Mohrmann zwei Jahre lang nach einem Interessenten für seinen Betrieb gesucht – sagt er: »Es fehlt doch erst einmal etwas.« Und lachend fügt er hinzu: »Aber ich bin dabei, es in den Griff zu bekommen.«

Immerhin 34 Jahre lang war er Inhaber des Betriebes, den er selbst aufgebaut und erweitert hat. Das Angebot, das unter anderem eine komplette Abwicklung von Unfallschäden mit Reparatur und Instandsetzung umfasst, steht den Kunden auch bei seinem Nachfolger Dawid Sowa zur Verfügung. Weitere Informationen zu dem Betrieb gibt es unter der neuen Internetadresse www.lackiererei-mohrmann.de.

Mit einem »Tschüss an die Löhner sowie einem dicken Dankeschön für die gute Zusammenarbeit – und einer Träne im Knopfloch«, verabschiedet sich Jürgen Mohrmann von seinen Kunden als Gewerbetreibender und aus dem Berufsleben.