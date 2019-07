Marc Oliver Stubenrauch wird mit seinem Geschäft »M&M House of Music« von der Lübbecker Straße an die Königstraße 14 in die ehemaligen Räume der Buchhandlung Schmidt umziehen. Die Räume dort seien geeigneter, sagt er. Foto: Sonja Gruhn

Von Sonja Gruhn

Löhne (WB). Seit Marc Oliver Stubenrauch und seine Frau Margit vor sechs Jahren ihr Geschäft »M&M House of Music« an der Lübbecker Straße 18 eröffnet haben, hat sich viel getan. Jetzt haben die Inhaber ein für ihr Musikgeschäft geeigneteres Ladenlokal gefunden – die ehemalige Buchhandlung Schmidt an der Königstraße 14.

»Der Laden passt vom Zuschnitt her besser. Wir haben dort mehr Wände, um Instrumente und unser übriges Sortiment zu zeigen, auch wenn die Fläche insgesamt etwa ein Viertel kleiner ist«, sagt Marc Oliver Stubenrauch. »Ich denke auch, dass das Raumklima dort besser ist, weil die Bausubstanz neuer ist«, fügt der 54-Jährige hinzu. Denn gerade für Holzinstrumente sei das Raumklima wichtig.

Spezialisierung auf Gitarren

Zudem seien im Laufe der Jahre einige Instrumentengruppen, die mehr Platz benötigten, nicht mehr vorhanden. »Beispielsweise mit Blasinstrumenten hat das hier nie so wirklich funktioniert. Bei den Schlagzeugen haben wir festgestellt, dass wir, um erfolgreich damit zu sein, viel breiter aufgestellt sein müssten. Das heißt, mehrere Marken und davon gleich verschiedene Modelle anzubieten. Die Nachfrage gibt das hier aber nicht her.« Auch im Bereich Keyboards sei das Angebot bereits reduziert worden.

»Vor sechs Jahren haben wir hier mit einem Vollsortiment begonnen. Anhand des Bedarfs der Kunden stellte sich heraus, wohin der Weg geht. So werden wir unser Angebot im Gitarrensegment erweitern und vertiefen«, sagt der Löhner. Entsprechend sollen neben Ibanez, Yamaha, Takamine und Lag weitere Marken aufgenommen werden. Welche, das sei noch nicht entschieden.

Neben den Gitarren werde es aber weiterhin den Grundbedarf für Musiker geben, also auch Zubehör für Schlagzeug und Blasinstrumente. Die Percussionabteilung bleibe ebenfalls erhalten. »Wir wollen mit leichtem Gepäck reisen. Deshalb wird jetzt schon etwas abverkauft. Wahrscheinlich gibt es im September dann noch einen Ausverkauf«, kündigt Stubenrauch an.

Eröffnung im Laufe Oktober geplant

»Eigentlich sind wir bis Ende des Jahres hier gebunden. Dann erst läuft der Mietvertrag aus.« Deshalb hofft Stubenrauch, dass sich vielleicht bald ein Nachmieter findet. »Der könnte im Oktober einziehen, denn dann wollen wir an der Königstraße sein.« Der genaue Eröffnungstermin stehe aber noch nicht fest.

Aus der Innenstadt wegzuziehen, sei kein Problem. Denn ein Geschäft dieser Branche lebe nicht von Laufkundschaft. »Die Leute, die hier etwas kaufen wollen, kommen gezielt in ein Musikgeschäft. Aber die Läden sterben auch in unserer Branche. Dabei sind Internetshops unsere einzige Konkurrenz.«

Häufig sei es aus Sicht des Kunden einfacher, im Netz zu bestellen. »Dabei geht es bei dem Kauf eines Instrumentes auch um Emotionen. Das ist das coole an dem Job. Ich freue mich über jeden Kollegen, der aktiv ist. Jeder von uns, der einen Auftrag bekommt, siegt einmal über das Internet.«

Kunden kommen zielgerichtet

Zu den Kunden, die zielgerichtet zu Marc Oliver Stubenrauch kommen, zählt auch Familie Brückheimer aus Gernsheim, das etwa 50 Kilometer von Frankfurt entfernt liegt. Sie sind aufgrund einer Einladung zu einer Hochzeit in Löhne. Der 29-jährige Sohn James, der gerade seinen Bachelor in Physischer Geografie gemacht hat, lässt sich von Stubenrauch beraten.

Erfahrungen hat er als Schlagzeuger der Psychedelic-Blues-Formation »Dear Snowcap« gesammelt. Seit einem Jahr spielt er nun auch Gitarre. Aufgrund seiner erfolgreich abgelegten Prüfung wollen sich seine Eltern Dirk und Elke an den Kosten für ein neues Instrument beteiligen. In dem Löhner Geschäft kann James sich Zeit nehmen, um die Instrumente auszuprobieren.

Besuch von Country-Sängerin aus Hessen

»Das dauert immer lange, wenn wir in einem Musikgeschäft sind«, sagt seine Mutter, die in der Country-Szene als Sängerin und Songwriterin unter dem Künstlernamen Elke Brooks unter anderem mit ihrer Band »Louisiana – on tour«, in der auch ihr Mann Dirk spielt, bekannt ist. Etwa 50 Auftritte absolviere sie jährlich. Im Gespräch ist zu erfahren, dass sie 1979 Leadsängerin der Band »Arabesque« war und damit die Vorgängerin von Sängerin Sandra.

Auch mit Stars wie Jerry Lee Lewis, Dolly Parton und den Bellamy Brothers habe sie bereits auf der Bühne gestanden, wie ihrer Biografie zu entnehmen ist.

Dann hat sich James für eine Ibanez AS 83, eine Jazz- und Blues-Gitarre entschieden. Nach dem Bezahlen holt Elke Brooks noch schnell ihre neue CD und eine ältere aus dem Auto, aufgenommen in einem Studio in Nashville, und lässt sie Marc Oliver Stubenrauch zum Reinhören da.