Von Finn Heitland

An elf Ständen wurden auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände Biere nicht nur aus ganz Deutschland, sondern aus aller Welt ausgeschenkt. Darunter waren etwa Sorten aus Hawaii, Australien und den Niederlanden.

»Wir sind auf einer Männertour. Das Bier schmeckt, alle sind freundlich. Wir können uns nicht beschweren. Besonders gut ist das ›Porter‹«, sagte Mirko Frevert, der mit Freunden aus Porta Westfalica-Neesen zum Bier-Boulevard gekommen war. Ein »Porter« ist ein dunkles, meist tiefschwarzes Bier mit malzigem Geschmack.

Nicht nur Fassbier kommt gut an

13. Bierboulevard auf der Aqua Magica Fotostrecke

Foto: Finn Heitland

Nicht nur das Fassbier kam bei den Besuchern gut an. Auch die Biere im internationalen Biershop waren ein Renner. Exotische Flaschenbier-Spezialitäten aus Nah und Fern waren schnell vergriffen. Bereits am Samstagabend war das meiste ausverkauft.

»Die Gäste kaufen die Biere aus unterschiedlichen Gründen. Etiketten- oder Kronkorkensammler haben wir auch schon begrüßt. Natürlich genießen viele aber auch den exotischen Geschmack«, sagte Veranstalter Bernd Bolte im Gespräch mit dieser Zeitung.

Neben Bieren aus Amerika, Brasilien, Belgien oder Australien wurde auch ein Bier aus Werther bei Bielefeld verkauft. Frisches Rotingdorfer Bier gibt es seit Ende der 1990er Jahre. Es wird in einer Privatbrauerei traditionell gebraut. Wie in jedem Jahr kam aber auch das »Früh Kölsch« insbesondere bei den Kurgästen gut an. »Viele der Kurgäste aus dem Rheinland freuen sich über bekannte Biere aus ihrer Heimat. Die Vielfalt macht das Fest halt aus«, sagte Bernd Bolte.

Einzigartige Atmosphäre begeistert

Am Freitag genossen die Besucher das Bier bei bestem Wetter und einer ansprechenden Biergartenatmosphäre. »Das erzeugte Biergartenflair spricht die Besucher einfach an«, sagte Bernd Bolte. Die Veranstalter erlebten nach eigenen Aussagen den besten Freitag in der Geschichte des Bierboulevards. Viele Besucher fanden den Weg auf das Gelände, um die einzelnen Stände aufzusuchen. Für passende Musik sorgte DJ Guido Henning aus Bad Oeynhausen mit Hits der 1980er und 1990er Jahre sowie aktuellen Songs.

Am Samstag kamen aufgrund der Regenfälle weniger Besucher. Diese ließen sich die Stimmung jedoch nicht vermiesen. Auch bei Regen wurde der Bierausschank in vollen Zügen genossen. »Der Regen hält uns nicht ab. Ein bisschen Tanzen und Biertrinken mit Freunden ist etwas ganz Feines. Und bei der Auswahl ist für jeden ein Bier dabei«, sagte Michael Schäffer aus Bad Oeynhausen, der mit Freunden auf dem Gelände der Aqua Magica zu Gast war.

Erstmals mit einem Höhefeuerwerk

Der Samstag stand unter dem Motto »Bierboulevard in Flammen«. Erstmals gab es ein Höhenfeuerwerk zu sehen. Dies musste aufgrund der Regenfälle mehrfach auf- und abgebaut werden. Nachdem der Himmel jedoch aufgeklart war, stand dem Feuerwerk schließlich nichts mehr im Weg. Die stimmungsvolle Beleuchtung der Bäume in unterschiedlichen Farben trug ebenfalls zur besondere Biergartenatmosphäre bei.

Am Sonntag stand schließlich im Rahmen des Bierboulevards auf der Aqua Magica noch ein Flohmarkt auf dem Programm. »Man probiert einige Biersorten und erlebt nebenbei einen tollen Tag. Es ist super hier für Klein und Groß. Die Veranstaltung ist für alle schön«, sagte der Bad Oeynhausener Uwe Witt.