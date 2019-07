Auch wenn Michael Coine alias »Rudi« in seiner Show »Shit Happens!« einen Griff ins Klo landet, ist seine Darbietung alles andere als das. Mit Situationskomik weiß der Belgier das Publikum zu begeistern. Für Coine war es erst die vierte Show in Deutschland. Foto: Lydia Böhne

Von Lydia Böhne

Löhne (WB). Der Hang zum Entkleiden hat die Künstler der dritten Ausgabe des Löhner Straßentheaters am Freitagabend geeint. Etwa 500 Besucher verfolgten auf dem Britta-und-Ulrich-Findeisen-Platz die Showeinlagen. Auch wenn sich beide Darbietungen über reichlich Applaus freuen durften, spaltete das Duo Jaap Slagman und Danny Molenaar mit seinem Humor das Publikum.

»So haben wir uns das eigentlich vorgestellt, als wir über die Veranstaltung nachgedacht haben«, sagte Dirk Hinke. Nachdem das Straßentheater vergangene Woche wetterbedingt in die Werretalhalle verlegt werden musste, konnte der Leiter des ausrichtenden Löhner Kulturbüros die Besucher am Freitagabend endlich wieder unter freiem Himmel auf dem Findeisen-Platz empfangen.

Krankheitsbedingt mussten »Spot The Drop« leider absagen. Ersatz war allerdings schnell gefunden: Der Belgier Michael Coine alias »Rudi« sprang mit seiner Nummer »Shit Happens!« ein. »Ein toller Künstler, der in diesem Sommer erstmals professionell mit seiner neuen Show auf Tour ist«, moderierte Dirk Hinke den jungen Mann im Blaumann an.

Tollpatsch mit Pechsträhne

Straßentheater auf dem Findeisen-Platz Fotostrecke

Foto: Lydia Böhne

Kaum angekommen läutete »Rudi« erst mal eine Pause ein. Der Handwerker sollte eigentlich das defekte Klohäuschen reparieren, genehmigte sich aber zunächst einen heißen Kaffee – der ihm überlief und auf die Hose kleckerte. Die Pechsträhne des Tollpatschs setzte sich fort.

Als Rudi das hölzerne Toilettenhäuschen betreten wollte, fiel das Schloss ab. Immerhin konnte der Pragmatiker nun die Reparatur von der To-do-Liste streichen. Wie aber nun ins Innere gelangen? Rudi wählte den umständlichen Weg über das Dach. Vergnügt fieberten die Besucher mit, während Rudi ein Missgeschick nach dem anderen widerfuhr.

Verzicht auf große Worte

Große Worte brauchte es nicht, um die misslichen Situationen zu beschreiben. Ein seitlicher Einblick ins Klohäuschen gewährte den Blick auf Rudi, dem, nachdem ihn selbst ein menschliches Bedürfnis plagte, erst das Toilettenpapier davonrollte, der dann mit der sprudelnden Klospülung zu kämpfen hatte und schließlich mit dem Fuß im Abfluss hing.

Michael Coine vereinte in seiner Show Akrobatik und pantomimische Clownerie – eine Verbindung, die aufging und das Publikum zum Lachen brachte. Völlig durchnässt und nur in Socken, Unterhemd und Boxershorts nahm der Belgier seinen Schlussapplaus entgegen.

Cowboyhut und Clownsnase

Aus den hinteren Zuschauerreihen schlichen sich zu Western-Musik die Künstler der zweiten Show, gekleidet in Cowboyhut und roter Clownsnase an. Jaap Slagman und Danny Molenaar eröffneten ihre Darbietung »Broos-Show« mit einem Showdown, der damit endete, dass sie sich nacheinander bis auf Unterhemd und Boxershorts entkleideten.

Vom Publikum ließen sich die Holländer anschließend Namen zurufen, die sie in einem Kreis sammelten, den sie zuvor aus einem Seil gelegt hatten. Ähnlich wie Rumpelstilzchen im gleichnamigen Märchen ums Feuer hüpft, vollführten Slagman und Molenaar ein von skurrilen Bewegungen und wahnsinnigen Blicken geprägtes Tänzchen um ihren Seil-Kreis. Eine irre Szenerie, die noch getoppt werden sollte.

Große Schweinerei am Ende

Entgegen dem Gebot »„Mit Essen spielt man nicht« stellte das Duo mit seinen mitgebrachten Tomaten allerhand Schabernack an. Jaap Slagman zerdrückte das Gemüse auf den Kopf oder zwischen Handflächen und Ohren.

»Kannst du Zuhause mal versuchen«, ulkte der Komiker in Richtung der Kinder in der ersten Reihe. Auf dem Höhepunkt des Feuerwerks an Albernheit ließ Jaap Slagman sogar von den Kindern mit Tomaten bewerfen. Diese ließen sich nicht zweimal bitten und warfen jauchzend drauf los.

Wie beim Golfspiel feuerte Slagman die Tomaten mit einer Krücke zurück Richtung Publikum. Zu viel für einige Besucher. Sie verließen die Aufführung vorzeitig. Der Auftritt des Holländischen Duos hinterließ zwar eine ziemliche Schweinerei, zeigte aber auch, dass man nicht alles so ernst nehmen und dem inneren Kind auch mal nachgeben sollte.