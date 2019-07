Eine der 50 Brücken, die in diesem Jahr noch geprüft werden sollen, ist die Kronprinzenbrücke. Sie führt die Lübbecker Straße über die Werre und verbindet so die Innenstadt auch mit der Bahnhofstraße. Sie kann sowohl von Fußgängern und Radfahrern genutzt als auch von Autos befahren werden. Foto: Sonja Gruhn

Von Sonja Gruhn

Neben einer jährlichen Sichtprüfung und einer einfachen Prüfung, die im Turnus von drei Jahren erfolgen muss, ist alle sechs Jahre eine Hauptprüfung für Brückenbauwerke vorgeschrieben. Darüber hinaus gibt es sogenannte Sonderprüfungen, also Prüfungen aus besonderem Anlass, beispielsweise nach einer Überflutung oder wenn ein Lkw angeprallt ist.

Eine Prüfung Ende 2018 hatte so zum Beispiel ergeben, dass die Fußgängerbrücke über der Zufahrt zur Tiefgarage saniert werden muss. Wie berichtet, war eine Vermoderung der Holzbohlen an der Oberseite festgestellt worden. Darüber hinaus eine deutlich verminderte Standsicherheit der beiden Hauptträger aufgrund von Insektenbefall.

Alukonstruktion ist günstiger

»Der Abbruch der Brücke ist erfolgt, ebenso kleinere Betonarbeiten. Jetzt warten wir auf die Alukonstruktion, die das alte Bauwerk aus Holz ersetzen soll«, sagt Henrik Pieper, Bauingenieur bei den Wirtschaftsbetrieben Löhne (WBL). Der Auftrag dafür sei Ende Juni erteilt worden. Die Lieferzeit betrage etwa zehn bis zwölf Wochen. »Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Wir haben Ende August angepeilt, aber es wird wahrscheinlich Mitte September werden«, meint Pieper.

Eine Detailplanung müsse die Herstellerfirma noch erstellen. Die neue Brücke werde dann als Fertigteil geliefert. »Das wird an einen Kran gehängt und in die Köcherfundamente gehoben.« Die Taschen in diesen Auflagern würden anschließend noch mit Beton vergossen. 114.000 Euro waren im Haushalt für die neue Brücke eingestellt worden. »Mit der Alukonstruktion liegen wir deutlich darunter. Ich denke, die Kosten werden inklusive der Ingenieurskosten 75.000 Euro nicht überschreiten«, sagt Pieper.

Vergabeverfahren für Prüfungen läuft

»Rund 50 Brücken müssen ab August/September in diesem Jahr in Löhne noch geprüft werden. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt, das Vergabeverfahren läuft noch«, berichtet der Bauingenieur. Zu diesen Brücken gehören beispielsweise einige, die über die Werre führen wie die Kronprinzenbrücke in der Innenstadt, die Heinrich-Schneider-Brücke in Mennighüffen, die Karl-Kröger-Brücke in Löhne-Ort und die Adolf-Blomeyer-Brücke hinter dem Gymnasium. Ebenso die Bahnbrücken an der Aqua Magica (Bültestraße), am Kleikamp und an der Hochstraße in Gohfeld.

»Wir wollen uns außerdem ein Schadensbehebungskonzept erstellen lassen, um die Unterhaltung besser planen zu können. So könnte man mehrere Sachen zusammenfassen, beispielsweise die Geländersanierung«, fügt Pieper hinzu.

Das Konzept soll somit einen rechtzeitigen Überblick darüber verschaffen, wann welche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. »Dadurch hoffen wir, die Mittel wirtschaftlicher einsetzen zu können.« Ebenso solle vermieden werden, dass Schäden erst noch größer und somit teurer und aufwendiger in der Beseitigung werden.

»Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein. Das hängt aber auch von dem Unternehmen ab. Im Oktober hoffen wir auf die ersten Ergebnisse, um zu sehen, wo unbedingt etwas erforderlich ist.«