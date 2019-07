Mit einem Sprung ins erfrischende Wasser eintauchen: So wie Max Wilhelm (links) und Tino Homburg vom SC Aquarius es im Löhner Freibad machen, möchten das an diesen heißen Tagen wohl viele. Wer die Gelegenheit hat, ist deshalb schon früh am Morgen dort zu finden, während alle anderen schwitzen. Foto: Sonja Gruhn

Von Sonja Gruhn

Löhne (WB). Temperaturen von knapp 40 Grad Celsius werden an diesem Donnerstag erwartet. Wer kann, sucht sich ein schattiges Plätzchen oder kühlt sich im Freibad ab. Wer arbeiten muss, noch dazu an Orten, die jeder andere derzeit meiden würde, muss sich etwas einfallen lassen.

Dazu gehören beispielsweise die Bäckereien. In den Backstuben herrschen Temperaturen von 50 Grad aufwärts. »Das ist einfach nicht mehr auszuhalten«, sagt Herbert Krumme, Inhaber der gleichnamigen Naturbrotbäckerei.

Backstube wird zur Sauna

»Das Schlimmste ist, wenn morgens alle Öfen an sind. Durch den Wasserdampf ist es hier wie in einer Sauna«, fügt sein Sohn Daniel hinzu. Dann laufe das Wasser an den Fliesen hinunter. Der Ofen, aus dem Herbert Krumme gerade seine Burger-Brötchen holt, zeigt eine Temperatur von 200 Grad an. Gebacken werde derzeit morgens zwischen 2 und 10 Uhr. »Die ersten drei, vier Stunden sind momentan die schlimmste Zeit, auch wenn wir an Hitze gewöhnt sind.«, sagt Herbert Krumme.

Trinken, trinken, trinken und häufiger eine Pause in kühleren Räumen einlegen – viel mehr ist nicht drin. Allerdings würden die hohen Temperaturen auch die Sahneteilchen zum Schmelzen bringen. Deshalb wird derzeit darauf verzichtet, und verschiedene Filialen wie im City Center in Bad Oeynhausen, am Gänsemarkt in Herford, das Hauptgeschäft an der Herforder Straße sowie das Café Muckefuck schließen in diesen Tagen bereits um 16 Uhr. »In den Märkten bleiben sie aus vertraglichen Gründen aber geöffnet«, sagt Herbert Krumme.

Produktion auf 70 Prozent reduziert

Auch die Steinofenbäckerei Rost hatte bereits Mittwoch die Öffnungszeiten verkürzt. Die Filialen schließen an diesem Donnerstag bereits um 15 Uhr. »Die Produktion läuft an solchen Tagen nur auf 70 Prozent. Es gibt keine Konditorwaren, die laufen ab 35 Grad nicht. Auch Kuchen wird weniger verlangt«, sagt Inhaber Sascha Rost, der über die veränderten Öffnungszeiten in den sozialen Netzwerken informiert.

Ebenfalls die Reißleine gezogen hat Dominik Tiemann, Inhaber des Restaurants Le/An in Mennighüffen. Obwohl für viele Gäste der Mittagstisch interessant sei, postete er bereits am Dienstag, dass von Mittwoch bis Freitag erst von 18 Uhr an geöffnet wird. »Ich habe meine Jungs in der Küche gesehen, das hat gereicht«, sagt Tiemann, der schon bei der ersten Hitzewelle an zwei Tagen sein Restaurant abends eher geschlossen hatte.

60 bis 80 Grad in der Küche am Herd

»Direkt am Herd herrschen Temperaturen von 60 bis 80 Grad. Und wir haben nur eine kleine Küche, in der rund um die Köche herum neben dem Herd auch noch der Pizzaofen und die Kühlaggregate stehen.« Jeweils zwei Köche und eine Küchenhilfe arbeiteten in dem Raum.

»Wir haben am Dienstag für zwei Tage vorbereitet, mehr geht nicht. Dafür fangen wir den Rest der Woche abends in der Küche eher an und sind dann für die Vorbereitungen länger da.« Es würden allgemein vermehrt Pausen gemacht. »Sobald irgendwo Leerlauf ist, sehe ich zu, dass sich das Team ausruht. Denn hier geht es nur mit dem Team. Ich habe lieber Mitarbeiter, die fit sind und dann abends voll zur Verfügung stehen. Und ich bin froh über das Verständnis der Leute.«

Es kommt zu wenig Wasser an

An der Kläranlage in Löhne zu arbeiten, das wäre bei diesen Temperaturen vor Jahren noch der »blanke Horror« gewesen, sagt Betriebsleiter Hans Kleine. Denn dann komme in der Kläranlage schwarzes Abwasser an, das nach faulen Eiern stinke. Doch, auch wenn bereits am Mittwoch um 11.30 Uhr an der Gebläsestation der Anlage im Schatten 34,2 Grad gemessen wurden, hält sich der Gestank in erträglichen Grenzen.

Der Grund ist: »Es wurde viel in die Abluftbehandlung investiert. Das merkt man jetzt positiv«, sagt Kleine. Dabei wurden die offenen Vorklärbecken abgedeckt und eine Abluftbehandlung installiert. Der Geruch, der derzeit über dem Gelände liegt, ist einem Provisorium zu verdanken, das bis zur Fertigstellung der neuen Überschussschlammeindickung für den Betrieb sorgt.

»Unser Problem ist derzeit, dass wir relativ wenig Wasser bekommen. Es fließt wenig in den Kanälen und braucht länger zu uns.« Das Wasser faule zudem in den Kanälen und sei dann aufwendiger zu reinigen. Dadurch gebe es für die Bakterien kein ausgewogenes »Menü«, da nur »schwer Verdauliches« ankomme. So müsse mit Chemikalien für das Gleichgewicht gesorgt werden.

Schaltanlagen werden zu heiß

»Ein weiteres Problem ist, dass die Schaltanlagen viel zu heiß werden. Ein Schaltraum ist bereits klimatisiert. Wir wollen die Klimatisierung aber erweitern«, sagt Hans Kleine. Für die Mitarbeiter würden derzeit zudem bestimmte Tätigkeiten im Außenbereich in die frühen Morgenstunden verlegt. »Tagsüber werden dann drinnen Wartungsarbeiten erledigt.«