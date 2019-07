Andreas Speit liest in Löhne.

Löhne (WB). Einen Vortrag zu Reichsbürgern mit dem Autor Andreas Speit bietet die Volkshochschule (VHS) Löhne an. Der Vortrag mit dem Titel »Reichsbürger – Die unterschätzte Gefahr« ist am Mittwoch, 12. Juni, um 19 Uhr in der Werretalhalle.