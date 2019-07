Von Sonja Gruhn

Die Einsatzorte des Bäckermeisters aus Löhne und Inhaber der Naturbrotbäckerei Krumme sind zumeist Berufsschulen und Bäckereibetriebe. Diese können sich beim SES melden, wenn sie einen Experten benötigen. »Das deutsche Bäckerhandwerk ist führend in der Welt«, begründet Herbert Krumme, weshalb seine Hilfe immer wieder gefragt ist.

Einsätze sind ehrenamtlich

Der zumeist vierwöchige Einsatz für den SES sei ehrenamtlich. »Dafür werden die Reise- und Aufenthaltskosten übernommen. In englischsprachigen Ländern komme ich klar, auch mit Spanisch kann ich mich durchschlagen. In der Mongolei habe ich zusätzlich einen Dolmetscher zur Seite bekommen, auch damit er alles in kyrillische Schrift übersetzen konnte, beispielsweise die Rezepte«, erzählt Krumme, der selbst sieben Jahre lang Fachlehrer an einer Berufsschule im Kreis Minden-Lübbecke war. »Es ist immer spannend, man weiß nie, was passiert«, sagt der Bäckermeister.

Sein Einsatz in der Mongolei hatte bereits im Januar stattgefunden. »Zunächst bin ich nach Ulan-Bator, der Hauptstadt der Mongolei, geflogen und von dort noch etwa zehn Stunden mit dem Auto zu meinem Zielort gefahren.« Dieser war die beschauliche kleine Stadt Choibalsan, die etwa so viele Einwohner wie Löhne zählt und laut Krumme ungefähr 50 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt liegt.

Übernachtung in der Steppe

Angefordert hatte ihn die Educational School in Dornod, an der er von den Lehrern sehr herzlich empfangen worden sei. »Mit den Lehrern hatte ich von Anfang an ein gutes Verhältnis.« Ihr Engagement sei so groß gewesen, dass sie ihm an ihren freien Tagen die Geschichte, die Gegend und die Kultur der Mongolei näher gebracht haben.

So kam es, dass ein Ausflug in die Steppe zu einer Hirtenfamilie unternommen wurde. »Dort habe ich in einer Jurte übernachtet«, erzählt Krumme. »Ein Hirte hatte 3000 Schafe. Da wurden an einem Tag 500 Lämmer geboren. Das ist schon eine tolle Geschichte, dass so viel Leben auf einmal entstehen kann.«

Die zwölf Schülerinnen im Alter von 15 bis 32 Jahren, die in der Schule ihre Bäckereiausbildung absolvieren, seien sehr motiviert, wissbegierig und hilfsbereit gewesen. »Die Produkte verkaufen sie in der Aula, damit sie Geld für neues Material haben. Die Menschen verdienen dort etwa 150 Dollar im Monat. Es ist eine sehr arme Gegend, aber es sind sehr nette Menschen. Sie sind einfach und unkompliziert. Keiner trägt dort Waffen, auch die Polizei nicht. Es gibt kaum Kriminalität. Die Menschen dort haben andere Prioritäten und mehr Respekt voreinander.«

Es fehlt an Maschinen und Hilfsmitteln

An der Schule schien die Zeit stehengeblieben zu sein: »Außer einem Pizzaofen und einer Art einfachen Knetmaschine waren nicht viele Gerätschaften vorhanden. Somit backte ich mit den Schülern nach alter Tradition – wie vor 50 Jahren – mit der Hand und einem Rollholz.« Auch die Zutaten waren demnach sehr begrenzt: Mehl, Wasser und Hefe – keine sonstigen Hilfsmittel.

»Also mussten wir mit Vorteigen und Sauerteig arbeiten. »Mit dem Vorteig haben sie es vorher auch versucht, aber es hat daran gehapert, dass sie die richtige Temperatur und die Ruhezeit nicht so beachtet haben. Das ist zwar nicht schwer, aber sehr wichtig, sonst geht der Teig nicht auf.«

Mit zwei Tassen Wasser gelang es zudem, den nötigen Wasserdampf im Pizzaofen herzustellen: »Speziell bei Weizenprodukten bleibt das Gebäck sonst kleiner und glänzt nicht.« Und eine spezielle Knettechnik hat Krumme den Schülerinnen ebenfalls beigebracht.

»In der Mongolei gibt es nur Weizenmehl. So haben wir Brötchen und verschiedene Brotsorten wie Weißbrot, Baguettes und Kuchen gebacken, aber auch Kasseler, das eigentlich ein Weizenmischbrot mit Roggen ist.« Den Roggen hatte Krumme über Umwege besorgt. Er selbst konnte ebenfalls das ein oder andere Rezept abschauen.

»Es ist gut, wenn das Brot auf natürliche Weise hergestellt wird. Noch effektiver könnten sie mit Maschinen arbeiten. Ich werde wohl einige ausgediente dorthin bringen oder mit der Eisenbahn hinschicken, beispielsweise eine Brötchenpresse und einen Ofen aus der ehemaligen Filiale an der Koblenzer Straße«, sagt der Löhner.

Zum Abschied bekam er eine selbst genähte Trachtenjacke und eine Mütze. »Es war sehr emotional. Alle haben geweint, als ich weggefahren bin.« Und auch, wenn es kein Urlaub ist: »Man holt sich sehr viel Energie und bleibt jung, auch vom Kopf her«, sagt Herbert Krumme, der im November dazu wieder Gelegenheit hat: in einer Bäckerei in Mumbai.

Der Auftraggeber SES

Der »Senioren Experten Service« (SES) mit Sitz in Bonn ist als Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit weltweit tätig. Seine ehrenamtlichen Einsätze finden in erster Linie in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie in Deutschland statt. Vom Expertenwissen des SES profitieren vor allem kleine und mittlere Unternehmen, öffentliche Verwaltungen, Kammern und Wirtschaftsverbände, soziale und medizinische Einrichtungen und Institutionen der Grund- und Berufsbildung. Alle SES-Einsätze folgen dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe.

Träger sind der Bundesverband der Deutschen Industrie, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sowie der Zentralverband des deutschen Handwerks.

Förderer sind das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Auf einer langen Liste von Partnern und Sponsoren sind »Ärzte ohne Grenzen« sowie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung zu finden (www.ses-bonn.de).