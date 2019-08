Löhne/Bad Oeynhausen (WB/lmr). Schwere Verletzungen hat ein 24-Jähriger bei einem Alleinunfall am frühen Donnerstagmorgen in Gohfeld erlitten. Der Bad Oeynhausener krachte frontal in die Kirchenmauer der Simeonkirche an der Weihestraße. Er kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus.