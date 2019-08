Von Louis Ruthe

Auf dem Gelände einer kleinen Hofanlage an der Straße Im Bruch soll im November eine Streuobstwiese mit 20 neu gepflanzten Obstbäumen entstehen.

Idee stammt von Schülern

Die Idee für die Streuobstwiese ist von Schülern des Löhner Gymnasiums während des Planspiels »Pimp Your Town« entwickelt worden. »In einem Antrag haben die Jugendlichen sich dann an den Planungs- und Umweltausschuss gewandt, der die Maßnahme zum Arten- und Klimaschutz vollends unterstützt hat«, sagt Heike Nolte vom Amt für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Baumschutz der Stadt Löhne. Und anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Stadt Löhne sei es eine tolle Maßnahme.

Die Obstbaumsorten Biesterfelder Renette, Boskoop. Dülmener Herbstrosenapfel, Kaiser Wilhelm, Ingrid Marie, Jakob Lebel, Holsteiner Cox, Landsberger Renette, Prinz Albrecht v. Preußen, Rote Sternette, Roter Berlepsch, Weißer Winterglockenapfel, Westfälischer Gülderling, Zucclamagliorenette, Klarapfel, Finkenwerder Herbstprinz, Alkmene, Gravensteiner, Celler Dickstiel. Dönissens gelbe Knorpelkirsche und Schneider späte Knorpelkirsche. Bühler Frühzwetschge, Hauszwetschge, Graf Althans Reneklode und Mirabelle von Nancy.

»Streuobstwiesen gehören zu unserer Kulturlandschaft«, sagt Heike Nolte. Über die Jahre seien die Wiesen jedoch aus der Landschaft immer mehr verschwunden. »Bei fast jeder Hofstelle gab es früher diese Obstbaumwiesen, bewachsen mit vielen unterschiedlichen Hochstamm-Obstsorten.« Dass die Stadt nun innerhalb kurzer Zeit ein Grundstück parat habe, sei mehr als erfreulich. »Umso schöner ist es, dass auf dieser etwa 3000 Quadratmeter großen Fläche noch einige sehr alte Obstbäume stehen«, sagt Heike Nolte. Zudem habe die Stadt schon im vergangenen Jahr acht Obstbäume auf die Fläche umgepflanzt.

auf 20 Paten beschränkt

20 Paten können sich von sofort an einen Baum auf der neuen Fläche sichern. Für 100 Euro übernimmt die Stadt die Pflanzung des Baumes sowie für drei Jahre die Pflege. »Wenn ein Baum aufgrund der immer schlimmer werdenden Trockenheit in den nächsten drei Jahren eingeht, pflanzen wir einen neuen«, verspricht Heike Nolte.

Die Obstbäume sollen dann für Jahrzehnte auf der Fläche wachsen. »Das Obst kann sich natürlich jeder nach Bedarf abpflücken«, sagt Heike Nolte. Dass die Bäume jedes Jahr etliche Früchte tragen, könne die Stadt jedoch nicht garantieren. »Wir werden bei der Bepflanzung schauen, dass fast jede Obstsorte auf der Wiese vertreten sein wird«, sagt Heike Nolte

Und so geht es

Jeder Bürger, der Interesse an einer Patenschaft hat, kann sich die Bestellliste bei der Stadt im Rathaus abholen oder auf der Internetseite der Stadt ( www.loehne.de ) herunterladen. Anschließend müssen drei Bäume ausgewählt werden, wobei eine Priorität festgelegt werden muss. Die Liste muss mit Datum und Unterschrift versehen werden und entweder bei Heike Nolte im Löhner Rathaus abgegeben werden oder per Mail an h.nolte@loehne oder aber per Fax an 05732/10093783 gesandt werden.

Ein Kommentar von Louis Ruthe

Natur- und Artenschutz sind in aller Munde. Mit einer Streuobstwiese, auf der ausschließlich alte heimische Obstsorten ihren Platz finden sollen, setzt die Stadt Löhne auf die richtige Karte. Zudem zeigen die Schüler des Gymnasiums mit ihrer Initiative, dass Jugendliche nicht nur demonstrieren, sondern mit Ideen wie dieser auch direkt vor der Haustür zum Naturschutz beitragen. Jetzt liegt es an den Bürgern, das Angebot anzunehmen.