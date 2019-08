Bad Oeynhausen/Löhne (WB/lmr). Wenige Tage nach dem Alleinunfall eines 24-Jährigen Bad Oeynhauseners in Gohfeld haben die Ermittler neue Erkenntnisse gewonnen. Am vergangenen Donnerstag war der 24-Jährige mit einem Auto in die Kirchenmauer der Simeonkirche an der Weihestraße gekracht.