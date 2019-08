Bad Oeynhausen/Löhne(WB). »Sie liebt den DJ«, »Schatzi schenk mir ein Foto« und »Himmelblaue Augen« sind nur wenige der Schlagerhits, die an diesem Samstag beim Festival »Schlager im Park« zu hören sind. »Zehn Stunden Schlager pur« versprechen die Veranstalter an diesem Wochenende auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände der Aqua Magica.

Bereits an diesem Freitag heizt die durch ihre Auftritt beim Löhner Oktoberfest beliebte Band »Aischzeit« hunderten Besuchern zum Auftakt des Festivals ein. Einlass ist von 15 Uhr an. »Freibier gibt es von 15.30 bis 16.30 Uhr«, sagt Fadi Aref von der veranstaltenden Agentur »Entertainment Vision«. Karten gibt es ausschließlich noch an der Abendkasse.

Die Abfolge 12 Uhr: Einlass auf das Gelände, von 13.30 Uhr an: Bühnenshow mit Newcomern (Mathias Krüger, Nina la Vida und Björn Banane) sowie Thorsten Eckrich, 17.15 Uhr: Generation Spass, 18.45 Uhr: Conner Meister, 19.30 Uhr: Anna Maria Zimmermann, 20.15 Uhr: Vivien Scarlett Heymann, 20.45 Uhr: Isi Isabel Glück, 21.30 Uhr: Michael Wendler, 22.15 Uhr: Mickie Krause.

Neben der Rietberger Schlagerikone und ehemaligen Deutschland-sucht-den-Superstar-Kandidatin Anna Maria Zimmermann werden der »Wendler«, bekannt aus zahlreichen Fernsehformaten, sowie Ballermann-Sänger Mickie Krause an diesem Samstag bei dem Festival auftreten.

2200 Karten verkauft

»Wir haben für Samstag bereits 2200 Karten verkauft«, berichtet Fadi Aref. 2400 Karten gebe es noch für den Schlager-Samstag. »Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren«, sagt Fadi Aref. Mit den weiteren Schlagersängerinnen Isi Isabel Glück und Vivien Scarlett Heymann – die auch den Schlager-Samstag moderieren wird – sei »eine Stimmung wie beim Ballermann auf Mallorca« vorprogrammiert.

Der Einlass an diesem Samstag ist bereits für 12 Uhr geplant. Als erstes werden drei Newcomer die Bühne betreten. Karten gibt es bis Samstag, 12 Uhr, in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle, Klosterstraße 24, in Bad Oeynhausen. Ein Ticket für den Samstag kostet 35 Euro. »Wir werden die Karten auch zu diesem Preis an der Abendkasse anbieten«, sagt Fadi Aref.