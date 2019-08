Im Flussbett der Werre stehen etwa zehn Pfosten in unregelmäßigen Abständen, die durch das Niedrigwasser nun an der Wasseroberfläche im Schatten der A30-Brücke gerade so zu sehen sind. Günter Nolting befürchtet, dass sie für Paddler eine Gefahr sind. Foto: Sonja Gruhn

Von Sonja Gruhn

Löhne-Ort (WB). Ob eine gefährliche Stelle in der Werre, Scherben am Ufer, umgestürzte Bäume oder in den Weg ragende Büsche – wenn Günter Nolting (80) aus Löhne-Ort unterwegs ist, dann fällt ihm manches auf, was in Ordnung gebracht werden sollte. Und Günter Nolting ist oft unterwegs.

»Morgens drehe ich mit dem Hund die Runde, abends meist noch mit dem Fahrrad«, sagt der Rentner. Dabei zieht es ihn häufig auch an die Werre. Schon im vergangenen Jahr waren ihm dort Pfosten aufgefallen, die bei Niedrigwasser unter der Brücke der Autobahn 30 zwischen der Straße An der Osnabrücker Bahn und der Tonwerkstraße aus der Werre herausragen. »Das sind Reste einer alten Transportbrücke«, ist Nolting überzeugt.

Schatten der A30-Brücke erschwert die Sicht

Er hält sie besonders für Kanuten für gefährlich, auch weil die Ausweichmöglichkeiten bei Niedrigwasser nicht so groß sind. »Ich habe Jugendliche mit einem großen Kanu gesehen, die kamen da gerade noch so durch. Die Kinder mit dem Paddelboot hatten da schon mehr Probleme«, erzählt Nolting. Etwa zehn dieser Pfosten sind in unregelmäßigen Abständen im Wasser auszumachen. Der Schatten, den die A30-Brücke wirft, erschwert es, sie auszumachen.

Ob es sich bei den Pfosten tatsächlich um die Reste einer Brücke handelt, ist jedoch fraglich. Laut den Recherchen von Stadtarchivar Mathis Nolte hat es dort nie eine Brücke gegeben. Vielmehr könnte es sich um die Begründung eines Wiesengrundstückes oder Ähnliches handeln. Denn auf alten Karten ist zu sehen, dass die Werre genau dort noch einen etwas anderen Verlauf hatte.

Am gegenüberliegenden Ufer rostet eine alte Kette vor sich hin, die von einem kleinen Bagger stammen könnte. Und ein Stück flussaufwärts ragen die Reste eines umgestürzten Baumes in die Werre. »In der Nähe der Karl-Kröger-Brücke ist auch ein Baum umgefallen. Der ragt fast bis zur Hälfte ins Wasser«, sagt Nolting. Bezüglich der Pfosten habe er sich bereits an den Werrewasserverband gewandt. »Aber passiert ist nichts«, sagt der 80-Jährige.

Thematik ist Werrewasserverband bekannt

Steffen Veenaas von der Geschäftsführung des Werrewasserverbandes, erinnert sich an einen solchen Anruf. »Das war im vergangenen Jahr. Es war auch jemand draußen und hat sich das angeschaut«, sagt er. »Für Hinweise sind wir immer dankbar. Das ist auch wichtig. Da sich aber niemand, der auf der Werre unterwegs war, gemeldet hat, war unsere Einschätzung, dass die Stelle kein Problem darstellt«, fügt Veenaas hinzu. Es stelle sich auch die Frage, ob die Pfosten so einfach herauszubekommen wären. Sie könnten abbrechen.

»Wenn, dann müsste man sie richtig mit einem Bagger wegmachen.« Dazu müsste aber die Untere Landschaftsbehörde zunächst ihre Zustimmung geben, denn bei diesem Bereich handele es sich um ein FFH-Gebiet, in dem der Steinbeißer seinen Lebensraum hat. »Die Vermieter von Kanus müssen selbst die Strecken kontrollieren und auf solche Stellen hinweisen«, sagt Veenaas.

Kanuverleiher informieren ihre Kunden

»Verantwortliche Veranstalter geben ihren Kunden bei nicht geführten Touren ausführliche Einweisungen und Kartenmaterial an die Hand«, sagt Guido Schmidt, Geschäftsführer des Unternehmens für Kanu- und Outdoor­events »Rio Negro« aus Bad Salzuflen, der die Strecke in Löhne kennt. »Wir haben sie in den vergangenen drei Jahren wegen der Baumaßnahmen an den Brücken nicht befahren. Aber wir fahren dort seit 1994 und haben noch nie Probleme gehabt.«

Der Kanuverleiher rät zudem privaten Paddlern, sich vorher zu informieren. »Vom Kanuverband gibt es online Informationen. Aber auch die Veranstalter oder Kanuclubs vor Ort können gefragt werden.«

Das bestätigt Jürgen Förster vom Kanuclub Löhne, der einen Hinweis auf die besagte Stelle bereits an die kommerziellen Kanufahrtenanbieter weitergeleitet hatte. »Vor Antritt einer Tour ist es wichtig, sich über Gefahrenstellen zu informieren – dafür gibt es beispielsweise auch Flussführer. Man sollte auch niemals allein fahren.« Ebenso wie für die Paddler vom Kanuclub seien für organisierte Kanuten wie bei »Rio Negro« solche Stellen wie in Löhne-Ort kein Problem.

»Man muss das Wasser lesen«

»Es gibt immer wieder mal unterschiedliche Situationen und Schwierigkeiten. Selbst wenn die Pfosten in der Werre dort unterhalb des Wasserspiegels sind, ist das nicht schlimm. Man muss das Wasser lesen. Wenn es kleine Wellen macht, kann man davon ausgehen, dass dort beispielsweise ein Stein oder Ähnliches liegt«, sagt Jürgen Förster.

Zudem stehen die Kanuten im Kontakt mit dem Werrewasserverband. »Wir sagen beispielsweise Bescheid, wenn wir sehen, dass nach einem Sturm ein Baum im Wasser liegt oder wir ein Abflusshindernis entdecken«, sagt Guido Schmidt. »Liegt ein Baum nur zu einem Drittel im Wasser, kommt jeder Paddler damit klar«, fügt er hinzu. Teilweise würden solche Bäume auch mit Absicht zum Wohle der Natur an Ort und Stelle belassen.

Um die umgekippten Bäume werde sich auf jeden Fall gekümmert, sicherte Steffen Veenaas vom Werrewasserverband zu, und auch nach der Kette am Uferrand werde geschaut.

Steinbeißer im FFH-Gebiet

Der Steinbeißer, eine Schmerlenart, wird von der Europäischen Union im Anhang II der FFH-Richtlinie geführt. Damit gilt der Steinbeißer als Art von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung von den Mitgliedsstaaten besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Bei FFH-Gebieten handelt es sich um Schutzgebiete, die dem Schutz von Pflanzen (Flora), Tieren (Fauna) und Lebensraumtypen (Habitaten) dienen.