Von Lydia Böhne

Löhne-Ort (WB). Damit hatten die Organisatoren nicht gerechnet: Mehr als 1000 Besucher haben sich am Samstagabend auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Markant getroffen, um in Löhne-Ort das erste Kreiselfest zu feiern. Angesichts dieser überraschenden Resonanz denken die Ausrichter vom Vereinsring Löhne-Ort über eine Fortsetzung nach.

Über mehrere hundert Besucher hätten sich die Organisatoren des Kreiselfestes gefreut. Dass am Ende sogar mehr als 1000 Familien, Senioren und Jugendliche aus Löhne-Ort zusammen feierten, sorgte bei allen Beteiligten für Begeisterung. »Schon vor Beginn um 18 Uhr sind die ersten Leute da gewesen«, berichtete Karin Brauer. Sie glaubt, dass das Fest einen Nerv getroffen hat.

»Es gibt einfach keine Veranstaltungen mehr in Löhne-Ort. Deshalb sehen sich die Leute nicht mehr so oft. Hier trifft man sich«, sagte die Leiterin des DRK-Kleiderladens. Am Stand von Karin Brauer und ihrem Team konnten die Besucher mit der Teilnahme an einem Quiz Gutscheine für den Kleiderladen oder Taschen mit dem aufgedruckten Logo des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gewinnen.

Tolle Stimmung

Erstes Kreiselfest in Löhne-Ort Fotostrecke

Foto: Lydia Böhne

Über die tolle Stimmung beim Kreiselfest freute sich einige Stände entfernt auch Doris Knapp, die mit ihrer Idee, die baldige Fertigstellung des Kreisels mit einem Getränk zu begießen, den Impuls zur Organisation der Veranstaltung gegeben hatte. »Genau das hat und hier gefehlt«, sagte Doris Knapp.

Dass man generationenübergreifend den Sommerabend auf dem Parkplatzgelände genoss, freute das Mitglied des Vereinsringes besonders. »Ich betreue ehrenamtlich einige Flüchtlingskinder, die sich heute um die Tombola kümmern«, sagte Doris Knapp. »Hier lernen sie gleich mal die heimische Kultur kennen«, fügte sie mit einem Lachen hinzu.

Markus Kuhlmann und sein Sohn Felix (9) schauten sich indes den Sportwagen an, den der Motor-Sport-Club (MSC) Löhne ausgestellt hatte. »Damit würde ich auch gerne mal fahren«, sagte der Neunjährige. Bis er Autofahren darf, muss Felix noch einige Jahre warten.

Die Rennwagen in Aktion kann der Neunjährige aber schon in wenigen Wochen beim Heidering-Rennen am Wochenende 14. Und 15. September erleben. Vater Markus Kuhlmann war sehr erleichtert, dass die »Akte Kreisel« bald geschlossen werden kann.

Wieder etwas los

Dass in Löhne-Ort mal wieder etwas los ist, freute den Anwohner. »Ich kann mich erinnern, dass es hier mal um die Jahrtausendwende an gleicher Stelle ein Dorffest gegeben hat, dass dann aber nicht weitergeführt wurde«, sagte der Löhner.

Ob es nun ein Fest anlässlich des Kreisels sein muss, ließ Daniel Schneider dahingestellt. »So eine Art Dorffest 2.0 könnte man ruhig jedes Jahr veranstalten und möglicherweise auch größer angelegt«, sagte der Besucher. Er sei froh, dass die nervigen Umwege mit der voraussichtlichen Öffnung des Kreisels in der ersten Septemberwoche ein Ende haben. »Ich habe bis zum Fußballplatz normalerweise drei Minuten gebraucht. Wegen der Baustelle brauchte ich fast sieben Minuten«, sagte Josha Mühle von TuRa Löhne.

Der Vereinsringvorsitzende Dieter Falkenstern sagte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass man sich nach dem Kreiselfest zusammensetzen wolle, um über eine Fortführung nachzudenken.