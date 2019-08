Als die ersten Einsatzkräfte der Löhner Feuerwehr am brennenden Heulager an der Börstelstraße eintreffen, müssen sie verhindern, dass die Flammen auf ein zweites Heulager übergreifen. Foto: Feuerwehr Löhne

Von Malte Samtenschnieder

Löhne-Mennighüffen (WB). Ein brennendes Heulager an der Börstelstraße in Mennighüffen hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Löhner Feuerwehr ausgelöst. Laut Einsatzleiter Christian Ehlert, stellvertretender Leiter der Löhner Feuerwehr, ging die Alarmierung gegen 16.45 Uhr bei der Leitstelle ein.