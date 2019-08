Klaus Nottmeyer (von links) hat Bettina Krahe, Anna Antl, Oliver Kleimeier, Christian Antl und Marion Schröder in der Biologischen Station Ravensberg in Kirchlengern begrüßt.

Eine Beziehung zu Mennighüffen besteht in der Betreuung des größten Naturschutzgebietes des Kreises, des Rehmerloh-Mennighüffener Mühlenbaches. Zudem betreut die Biologische Station die Ausgleichsflächen in der Blutwiese, die als Kompensationsmaßnahme beim Bau der A30-Nordumgehung geschaffen wurden.

In NRW entstanden die Biostationen und deren Förderkonzepte Ende der 1980er Jahre unter dem sozialdemokratischen Umweltminister Klaus Matthiesen (SPD). Zu dieser Zeit wurden viele Naturschutzgebiete ausgewiesen, es blieb aber unklar, wer sich um diese Flächen kümmert. Pflege und Erhaltungsmaßnahmen sind für die Naturschutzgebiete entscheidend, um deren Funktion und Wertigkeit zu erhalten.

Vereine engagieren sich

Es wurden Vereine von den Naturschutzverbänden gegründet, die als Biostationen die Pflege und Betreuung übernahmen. Zu Beginn gab es nur eine projektbezogene Förderung. Die Finanzierung übernahm zum Großteil das Land, die Kreise füllten das Budget auf.

1990 gab es schließlich ein Fachkonzept für das gesamte Land. So ist die Anzahl der Stationen von 20 auf heute 40 Einrichtungen gewachsen. Die Biostation Ravensberg für den Kreis Herford wurde 1992 gegründet. 2005 wurde eine eigene landesweite Förderrichtlinie beschlossen, die es so nur in Nordrhein-Westfalen gibt.

Praktischer Naturschutz

Die Biostation Ravensberg ist im praktischen Naturschutz tätig. Sie teilt sich mit dem Umweltamt des Kreises die Betreuung der Naturschutzgebiete. Sie kartiert und katalogisiert die Tier- und Pflanzenarten in den einzelnen Gebieten, dokumentiert den Zustand der Gebiete und führt Pflege- und Entwicklungsmaßnahme durch. Die Biostation betreut 60 Hektar Fläche, wovon 12 Hektar im Eigentum sind. Das Team besteht aus sieben Personen mit biologischen Fachkenntnissen wie Botanik, Ornithologie und Insektenkunde.

Vier Personen absolvieren in der Biostation ein freiwilliges ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Jedes Jahr bietet die Station auch ein informatives Programm und Führungen für an Umwelt und Natur Interessierte an. »Es sind hervorragende Führungen in der heimischen Natur mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich kann die Teilnahme empfehlen, um die Schönheit und das Schützenswerte bei uns vor der Haustür zu sehen und zu bewahren«, sagt Christian Antl, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Mennighüffen.