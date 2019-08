Robert Bem und Nina Gibner von der Firma Wohnmodul sind zufrieden mit dem vollständig erschlossenen Gelände, das früher zu der Baustoffhandlung Nagel gehörte. Mit dem ersten Baubeginn in dem Areal zwischen der Lübbecker Straße und dem Eckernkamp in Mennighüffen rechnen sie Ende September. Foto: Jenny Karpe

Von Jenny Karpe

Projektentwickler Robert Bem kann zufrieden sein. Er arbeitet für die Firma Wohnmodul aus Enger, die jetzt 70 Prozent ihrer Arbeit erledigt hat. »Die übrigen 30 Prozent folgen in knapp zwei Jahren, wenn alle Grundstücke bebaut sind«, erklärte Robert Bem. »Dann kümmern wir uns um den Straßenendausbau, also Fußwege, Laternen und natürlich die Asphaltstraße.«

20 der Häuser werden dabei in einer Sackgasse liegen. Ausnahme bilden zwei Mehrfamilienhäuser, die an der viel befahrenen Lübbecker Straße entstehen werden. Sofern sich niemand findet, wird der Erschließungsträger diesen Bau selbst durchführen. Sechs Parteien sollen in jedem der Mehrfamilienhäuser wohnen. Je zwei Wohnungen pro Gebäude werden zu Sozialwohnungen.

Baustraße für den Übergang

Dahinter werden drei Stadtvillen entstehen, die bereits verkauft wurden. Das Nagelsche Gelände, das früher zu einem Baustoffhändler gehörte, erstreckt sich zwischen der Lübbecker Straße und dem Eckernkamp. Übergangsweise gibt es hier jetzt eine neue Baustraße.

»13 Grundstücke sind schon verkauft worden, bei einem liegt auch schon die Baugenehmigung vor. Die übrigen Genehmigungen sind sicherlich in drei bis vier Wochen da«, sagte Robert Bem. »Gegen Ende September werden die ersten Grundstücke bebaut. Damit liegen wir im Zeitplan.«

Das frühere Brachland konnte zuvor 15 Jahre lang nicht erfolgreich erschlossen werden. Mehrere Investoren sind an dem Gelände gescheitert. »Das lag vor allem daran, dass die Ausschreibungsunterlagen nicht korrekt waren. Wir haben 380.000 Euro mehr ausgegeben, als im ursprünglichen Finanzierungsplan steht«, sagte Robert Bem.

Planung noch mal angepasst

»Ein Planungsbüro hat alles angepasst. Im neuen Bauplan sind die Grundstücke nun viel attraktiver gemacht worden.« Dazu gehört auch, dass in den Mehrfamilienhäusern vier statt sechs Familien leben können. Zudem hieß es zuvor, die Anleger müssten den Straßenendausbau selbst stemmen – das übernimmt nun die Firma Wohnmodul.

Robert Bem blickt optimistisch auf das weitere Vorgehen. »Natürlich ist noch viel zu tun, aber bislang lief das Projekt mit allen Beteiligten problemlos ab. Das darf gerne weiterhin so bleiben«, sagt er.