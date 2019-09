Auf den Titel als einer von zwei Gewinnertischen: Ellen Klüter, Lothar und Bärbel Bauerrichter, Marlis Potthoff, Peter Böhm sowie Bernd und Michaela Habedank stoßen beim Bürgerbrunch an. An 29 Tischen hatten sich Gäste auf dem Findeisen-Platz eingefunden. Foto: Louis Ruthe

Von Louis Ruthe

Löhne (WB). Mit flauem Gefühl im Magen beim Blick auf düstere Wolken am Himmel sind am Sonntag einige der etwa 200 Teilnehmer zum Bürgerbrunch auf den Findeisen-Platz nach Löhne gekommen. Gut gestärkt und trockenen Fußes ging es für die Bürger letztlich wieder nach Hause. An 29 Tischen wurde beim dritten Bürgerbrunch »Löhne isst« geschlemmt, geklönt oder es wurden auch neue Bekanntschaften geschlossen.