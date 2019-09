Von Sonja Gruhn

Löhne-Bahnhof (WB). Beim Museumsfest am Sonntag sind auch einige Römer zu Gast gewesen. In stilechten Gewändern aus der römischen Kaiserzeit haben sich Mitglieder des Vereins Projekte zur lebendigen Geschichte am Heimatmuseum auf dem Bischofshagen gezeigt.